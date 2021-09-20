Выборы в России: ловкость рук и никакого мошенничества?

Оппозиция и Запад раскритиковали прошедшие в России выборы, усомнившись в их честности. Российские власти обвинения в нарушениях отвергают. Сергей Елкин о первых жертвах манипуляций.
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