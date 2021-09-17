 Выборы Госдумы: наблюдатели и СМИ сообщают о первых серьезных нарушениях | Новости из Германии о России | DW | 17.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Выборы Госдумы: наблюдатели и СМИ сообщают о первых серьезных нарушениях

Основные нарушения, на которые указывают наблюдатели на выборах Госдумы РФ, - это "карусели", вброс фальшивых бюллетеней, а также недопуск наблюдателей на участки.

Член УИК 2189 Центрального района Санкт-Петербурга Любовь Зенькова рядом с офицером полиции

Член УИК 2189 Центрального района Санкт-Петербурга Любовь Зенькова была задержана с пачкой фальшивых бюллетеней

Российские и международные СМИ, а также представители политических партий к вечеру первого дня голосования на выборах Госдумы РФ, пятницы, 17 сентября, сообщили о целом ряде серьезных нарушений, зафиксированных наблюдателями.

Так, корреспондент DW в Санкт-Петербурге рассказал, что член УИК 2189 Центрального района Санкт-Петербурга Любовь Зенькова была задержана у расположенного в том же здании УИК 2188 с пачкой фальшивых бюллетеней. Женщина хотела скрыться, но ее задержали. В присутствии корреспондента DW член вышестоящей территориальной избирательной комиссии Владимир Молодоженя вернул унесенные Зеньковой бюллетени в УИК. Их оказалось 145 штук, около половины из них предназначались для использования на выборах Госдумы, остальные - на выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Борис Вишневский - о выборах в Санкт-Петербурге

Между тем правозащитник, руководитель фракции партии "Яблоко" в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил корреспонденту DW о "карусели" в Центральном районе города, которую выявила член УИК 2188 с решающим голосом Татьяна Косинова. По словам Вишневского, на участок пришли голосовать граждане, которые имели регистрацию в Архангельской области, а также по адресу Музея обороны и блокады Ленинграда.

За попытку остановить эту "карусель" Косинову попытались отстранить от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии с решающим голосом, указал Вишневский. По оценке политика, выборы в Санкт-Петербурге проходят тяжело. Остановить "карусели" удается не всегда, поскольку камеры наблюдения установлены так, что на них видно лишь, как люди получают бюллетени и голосуют. Они не фиксируют очереди в избирательные участки, состоящие из практически одинаково одетых, коротко стриженных молодых людей, подчеркнул Вишневский в беседе с DW.

Вбросы и "карусели"

О нарушениях при голосовании сообщают и другие СМИ. Так, на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале онлайн-издания "Медиазона", видно, как на избирательном участке 1615 в Санкт-Петербурге молодой мужчина пытался опустить в урну сразу восемь бюллетеней. Позже оппозиционный политик Ирина Фатьянова выложила в своем Telegram-канале видеоролик, на котором этот молодой человек рассказывает, что получил четыре бюллетеня в запечатанном конверте в районе станции метро Автово.

Наблюдатели от "Яблока" в подмосковной Балашихе заметили, как член комиссии №3667 выдает несколько бюллетеней по каждому типу выборов. Сам процесс незаконной выдачи бюллетеней удалось зафиксировать благодаря доступу к видеонаблюдению, который есть у партии, отмечается на сайте движения "Голос", занимающегося независимым мониторингом выборов.

Федеральный штаб КПРФ к вечеру 17 сентября подал 21 жалобу на нарушения в ЦИК, рассказал журналистам онлайн-издания РБК первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин. В первую очередь речь идет о том, что урны для голосования находятся вне видимости камер наблюдения. К другим нарушениям, выявленным наблюдателями от КПРФ, относятся "карусели" и недопуск наблюдателей на участки.

Еще одна претензия - массовый характер надомного голосования. Ранее в СМИ и соцсетях появились фото и видео, изображающие длинные очереди бюджетников у избирательных участков по всей России. 

В ЦИК РФ нарушений на выборах не выявили

Ранее, около 13.00 17 сентября, замглавы Центризбиркома Николай Булаев во время телемоста в информцентре комиссии из Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве заявил, что к тому моменту в ЦИК не поступали обращения о серьезных нарушениях в ходе голосования.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 регионов (девять прямых и три через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Проценты и другие гаджеты Владимира Путина

    Проценты в пользу Путина, объявленные ЦИК 18 марта, впечатляют. Но это не единственное средство, призванное подчеркнуть величие президента РФ, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Явка на выборы-2018: за ценой не постоим!

    Власти всячески пытаются повысить явку на выборах президента России 18 марта, в том числе - предлагая скидки на продтовары. Карикатурист Сергей Елкин об этой рекламной акции.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Жириновский как жертва насилия со стороны Собчак

    Во время теледебатов кандидатов на пост президента РФ Владимир Жириновский нецензурно обругал Ксению Собчак. В ответ она плеснула в него водой. Карикатурист Сергей Елкин увидел это так.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Предвыборные дебаты: (не)настоящие страсти

    Собчак, Грудинин или все-таки Явлинский? Перед выборами президента России всех волнует только один вопрос: кто же победит? На самом деле нет. Карикатура Сергея Елкина.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Особенности предвыборной агитации в России

    За каких кандидатов в президенты России на выборах 18 марта можно агитировать, не опасаясь обвинений в проведении несанкционированной акции? Карикатурист Сергей Елкин знает ответ.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Путин отказался сниматься в предвыборных роликах

    Российские телеканалы начинают трансляцию предвыборных роликов кандидатов в президенты-2018. Владимир Путин, как выяснилось, в собственных видео не снимался. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Рыбы разного размера и степени похожести на реальных людей и подписи: независимый кандидат, основной кандидат, кандидаты-прилипалы

    Российские выборы в карикатурах

    Типология кандидатов в президенты России

    В избирательном бюллетене значатся 8 фамилий кандидатов в президенты. Так претендентов на пост главы государства классифицировал Сергей Елкин.

  • Карикатура - Ксения Собчак держит в каждой руке по крылу. В одной - из розовых перьев с надписью Шоубизнес, в другой - железное с надписью Политика.

    Российские выборы в карикатурах

    Дилемма Ксении Собчак: шоувумен или политик?

    Ксения Собчак пытается держать равновесие в разных ситуациях. После регистрации кандидатом в президенты РФ кто она - политик или шоувумен? Но точно - не ангел, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура - Ксения Собчак со словами Леша, я иду и с батоном хлеба в руках бежит к башне, в которой заточен Алексей Навальный. Он спрашивает: Рапунцель? Вход в башню сторожит полиция в виде дракона.

    Российские выборы в карикатурах

    Собчак как спасительница Навального

    Ксения Собчак спешит на помощь Алексею Навальному? По мнению карикатуриста Сергея Елкина, это как сказка про "Рапунцель" на новый лад перед выборами в России.

  • Карикатура: Золушка говорит крестной: Нет, крестная, на бал я не пойду, чтобы не повышать явку. Вдали - портрет Путина с надписью Наш король.

    Российские выборы в карикатурах

    Сказки о явке на выборах президента России

    На выборы президента России 18 марта 2018 года пойдут не все. О возможных причинах ожидаемой низкой явки избирателей - карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура - витязь на коне и с копьем перед избирательной урной с надписью 18 марта

    Российские выборы в карикатурах

    Голосовать или нет на выборах президента России

    Идти или не идти на президентские выборы? Навальный призывает к бойкоту, власти делают все, чтобы повысить явку. О трудностях выбора - карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин с бенгальским огнем. Надпись: 18 марта - праздник высокой явки! (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Выборы-2018 - праздник (для) Путина?

    Регионам приказано обеспечить праздничное настроение в день голосования на выборах президента 18 марта. Цель - поднять явку. Сергей Елкин о роли Владимира Путина в создании атмосферы праздника.

  • Путин курит перед дверью ЦИК и говорит: Я весь на нервах! Надпись: ЦИК проверяет документы В.В. Путина (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Путин "нервно" курит в ожидании решения ЦИК

    Владимир Путин ждет решения ЦИК о регистрации кандидатом в президенты России. Волнительный, должно быть, был для него момент, предположил карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин держится за живот после того, как его дистанционно выдвинули в президенты при помощи куклы вуду (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Путин и выборы: в ЦИК - лично, кандидатом - заочно

    Подавать документы в ЦИК Владимир Путин приехал лично. Видимо, дистанционное выдвижение кандидатом на выборы не прошло для него бесследно, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин стоит и смотрит на плакаты с надписями: рабочие, пранкеры, Единая Россия, артисты, ОНФ, спортсмены, космонавты, силовики (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Трудности выдвижения Путина

    Владимир Путин пошел на новый президентский срок кандидатом-самовыдвиженцем. Почему? Карикатурист Сергей Елкин о трудностях выбора главы российского государства.

  • Путин в кустах с пилой перед деревом с ветками, на которых написано Навальный, Собчак, Жириновский, Зюганов и другие фамилии (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Выборы президента России в одной картинке

    Перед началом сбора подписей за возможных кандидатов в президенты о своем намерении баллотироваться заявили несколько десятков человек. Путин долго хранил молчание. Интрига, впрочем, была не в том, будет ли он выдвигаться, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура - Собчак в спортивной форме чирлидеров опережает одетых так же Явлинского, Жириновского и Зюганова

    Российские выборы в карикатурах

    Ксения Собчак - лидер компании "конкурентов" Путина

    Решив баллотироваться на президентских выборах 2018 года, Ксения Собчак в октябре 2017 года возглавила список возможных "конкурентов" Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин - о распределении ролей в этой компании.

  • Карикатура - Ксения Собчак тащит за Владимиром Путиным чемодан с надписью Выборы-2018

    Российские выборы в карикатурах

    Что означает кандидатура Ксении Собчак на выборах президента РФ

    Карикатурист Сергей Елкин о роли кандидата в президенты Ксении Собчак на выборах 2018 года.

  • Карикатура - Элла Памфилова говорит: Наш Владимир Владимирович не может вступить в президентскую гонку, пока она вся занята Навальным.

    Российские выборы в карикатурах

    Почему Навальный не смог баллотироваться на выборах президента РФ

    Алексей Навальный не смог баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

  • Голый Путин с короной на голове прикрывается листами бумаги с надписью: Пакет реформ к выборам 2018 (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Предвыборное прикрытие Владимира Путина

    Для предвыборной кампании Владимира Путина, по сообщениям СМИ, готовили пакет реформ. Реальных проблем они не решат, считает карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 21:29

Что ждет власть от выборов в Госдуму? DW Новости (16.09.2021)

Контекст

За выборами в России будет наблюдать миссия ПАСЕ из пяти человек

ПАСЕ направит на выборы в Госдуму миссию из пяти наблюдателей. Они намерены встретиться с политиками, представителями СМИ, гражданского общества и ЦИК.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Выборы в Госдуму: что принесет власти трехдневное голосование?  

Что происходит в Хабаровске накануне выборов  

Реклама

Самые читаемые

МИД и МВД РФ поручили вернуть на родину полмиллиона россиян-эмигрантов  

"Умное голосование": кто в списке и что это даст  

Команда Навального обнародовала списки "Умного голосования"  