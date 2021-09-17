Выборы Госдумы: наблюдатели и СМИ сообщают о первых серьезных нарушениях

Российские и международные СМИ, а также представители политических партий к вечеру первого дня голосования на выборах Госдумы РФ, пятницы, 17 сентября, сообщили о целом ряде серьезных нарушений, зафиксированных наблюдателями.
Так, корреспондент DW в Санкт-Петербурге рассказал, что член УИК 2189 Центрального района Санкт-Петербурга Любовь Зенькова была задержана у расположенного в том же здании УИК 2188 с пачкой фальшивых бюллетеней. Женщина хотела скрыться, но ее задержали. В присутствии корреспондента DW член вышестоящей территориальной избирательной комиссии Владимир Молодоженя вернул унесенные Зеньковой бюллетени в УИК. Их оказалось 145 штук, около половины из них предназначались для использования на выборах Госдумы, остальные - на выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Борис Вишневский - о выборах в Санкт-Петербурге
Между тем правозащитник, руководитель фракции партии "Яблоко" в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил корреспонденту DW о "карусели" в Центральном районе города, которую выявила член УИК 2188 с решающим голосом Татьяна Косинова. По словам Вишневского, на участок пришли голосовать граждане, которые имели регистрацию в Архангельской области, а также по адресу Музея обороны и блокады Ленинграда.
За попытку остановить эту "карусель" Косинову попытались отстранить от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии с решающим голосом, указал Вишневский. По оценке политика, выборы в Санкт-Петербурге проходят тяжело. Остановить "карусели" удается не всегда, поскольку камеры наблюдения установлены так, что на них видно лишь, как люди получают бюллетени и голосуют. Они не фиксируют очереди в избирательные участки, состоящие из практически одинаково одетых, коротко стриженных молодых людей, подчеркнул Вишневский в беседе с DW.
Вбросы и "карусели"
О нарушениях при голосовании сообщают и другие СМИ. Так, на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале онлайн-издания "Медиазона", видно, как на избирательном участке 1615 в Санкт-Петербурге молодой мужчина пытался опустить в урну сразу восемь бюллетеней. Позже оппозиционный политик Ирина Фатьянова выложила в своем Telegram-канале видеоролик, на котором этот молодой человек рассказывает, что получил четыре бюллетеня в запечатанном конверте в районе станции метро Автово.
Наблюдатели от "Яблока" в подмосковной Балашихе заметили, как член комиссии №3667 выдает несколько бюллетеней по каждому типу выборов. Сам процесс незаконной выдачи бюллетеней удалось зафиксировать благодаря доступу к видеонаблюдению, который есть у партии, отмечается на сайте движения "Голос", занимающегося независимым мониторингом выборов.
Федеральный штаб КПРФ к вечеру 17 сентября подал 21 жалобу на нарушения в ЦИК, рассказал журналистам онлайн-издания РБК первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин. В первую очередь речь идет о том, что урны для голосования находятся вне видимости камер наблюдения. К другим нарушениям, выявленным наблюдателями от КПРФ, относятся "карусели" и недопуск наблюдателей на участки.
Еще одна претензия - массовый характер надомного голосования. Ранее в СМИ и соцсетях появились фото и видео, изображающие длинные очереди бюджетников у избирательных участков по всей России.
В ЦИК РФ нарушений на выборах не выявили
Ранее, около 13.00 17 сентября, замглавы Центризбиркома Николай Булаев во время телемоста в информцентре комиссии из Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве заявил, что к тому моменту в ЦИК не поступали обращения о серьезных нарушениях в ходе голосования.
В России с 17 по 19 сентября проходят выборы различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 регионов (девять прямых и три через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
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Автор: Сергей Елкин