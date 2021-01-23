 Суд арестовал на шесть суток главу штаба Навального в Санкт-Петербурге | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2021

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Россия

Суд арестовал на шесть суток главу штаба Навального в Санкт-Петербурге

Ирине Фатьяновой назначены шесть суток административного ареста "за публикацию в соцсетях с призывом прийти на митинг 23 января". Задержания в Санкт-Петербурге продолжаются.

Акция протеста в Санкт-Петербурге

Акция протеста в Санкт-Петербурге (23 января 2021 года)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил шесть суток административного ареста главе штаба оппозиционера Алексея Навального в этом городе - Ирине Фатьяновой - по статье "об организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления". Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе суда.

Как уточняется в Telegram-канале правозащитного проекта "Апология протеста", арест назначен "за публикацию в соцсетях с призывом прийти на митинг 23 января".

Муниципальный депутат от Владимирского округа Денис Луговский сделал репост публикации активистки, что суд также расценил как административное правонарушение, назначив политику семь суток ареста.

Задержания в Санкт-Петербурге продолжились

Между тем, как сообщило местное издание "Бумага", днем 24 января у выхода из метро "Гостиный двор" задержаны 40 человек. Причина задержания неизвестна. По данным Telegram-канала "Задержания Петербурга", у указанных лиц отбирали документы, после чего доставляли, предположительно, в 5 отдел полиции. "Бумага" сообщила, что задержанные поступают и в 44 отдел полиции.

Тем временем в пресс-службе городского комитета по здравоохранению уведомили, что  за медицинской помощью накануне, во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге, обратились 24 человека. "Девятерым из них медицинская помощь была оказана на месте. Остальные были доставлены в стационары экстренной помощи", - отметили в комитете.

Рекордное число задержаний в современной истории России

В России по итогам массовых протестов против ареста оппозиционера Алексея Навального на 16.40 мск 24 января задержаны 3564 человека, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. Накануне они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих. Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

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    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

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    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

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    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:48

Что говорят на Западе о несанкционированном митинге в поддержку Навального

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