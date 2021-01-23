Суд арестовал на шесть суток главу штаба Навального в Санкт-Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил шесть суток административного ареста главе штаба оппозиционера Алексея Навального в этом городе - Ирине Фатьяновой - по статье "об организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления". Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе суда.

Как уточняется в Telegram-канале правозащитного проекта "Апология протеста", арест назначен "за публикацию в соцсетях с призывом прийти на митинг 23 января".

Муниципальный депутат от Владимирского округа Денис Луговский сделал репост публикации активистки, что суд также расценил как административное правонарушение, назначив политику семь суток ареста.

Задержания в Санкт-Петербурге продолжились

Между тем, как сообщило местное издание "Бумага", днем 24 января у выхода из метро "Гостиный двор" задержаны 40 человек. Причина задержания неизвестна. По данным Telegram-канала "Задержания Петербурга", у указанных лиц отбирали документы, после чего доставляли, предположительно, в 5 отдел полиции. "Бумага" сообщила, что задержанные поступают и в 44 отдел полиции.

Тем временем в пресс-службе городского комитета по здравоохранению уведомили, что за медицинской помощью накануне, во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге, обратились 24 человека. "Девятерым из них медицинская помощь была оказана на месте. Остальные были доставлены в стационары экстренной помощи", - отметили в комитете.

Рекордное число задержаний в современной истории России

В России по итогам массовых протестов против ареста оппозиционера Алексея Навального на 16.40 мск 24 января задержаны 3564 человека, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. Накануне они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих. Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

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