 За выборами в РФ будет наблюдать миссия ПАСЕ из пяти человек | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2021

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Россия

За выборами в РФ будет наблюдать миссия ПАСЕ из пяти человек

ПАСЕ направит на выборами в Госдуму миссию из пяти наблюдателей. Они намерены встретиться с политиками, представителями СМИ, гражданского общества и ЦИК.

Здание Совета Европы в Страсбурге

Здание Совета Европы в Страсбурге

В связи с проведением выборов в российскую Госдуму в Москву прибудет миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по оценке выборов. Команда в составе пяти человек будет находиться в российской столице с 17 по 19 сентября, такое решение приняло в понедельник, 6 сентября бюро ПАСЕ.

Вместе с тем бюро ассамблеи определило, что "ПАСЕ будет не в состоянии провести полноценную миссию по наблюдению за выборами" в условиях отсутствия международных партнеров по наблюдению за выборами от бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также с учетом нынешней эпидемиологической ситуации.

В то же время, указывается в заявлении бюро ПАСЕ, политическое присутствие ассамблеи в формате миссии по оценки выборов должно придать дополнительную ценность продолжающемуся диалогу между Российской Федерацией и ПАСЕ.

Члены миссии, которую возглавит швейцарский депутат Пьер-Ален Фридез и которую будет сопровождать представитель Венецианской комиссии, намерены провести встречи с ключевыми российскими политическими фигурами, включая представителей как парламентских, так и не входящих в Госдуму партий, местных наблюдателей, представителей СМИ и гражданского общества, а также Центризбиркома. По итогам работы комиссия представит председателю бюро ПАСЕ свои выводы, которые лягут в основу отчета о том, как РФ исполняет обязательства в электоральной сфере. Этот отчет в настоящее время подготавливается Мониторинговым комитетом ПАСЕ.

Из-за того что российские власти, сославшись на пандемию, резко сократили число допущенных наблюдателей - с 500 до 60, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые с 1993 года не направит на выборы в Россию свою наблюдательную миссию.

По решению ЦИК РФ в нынешнем году будет не один, а три единых дня голосования - 17-19 сентября. В течение их, помимо Госдумы, пройдут выборы глав девяти регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах.

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