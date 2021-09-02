НГ: В Подмосковье прошел тренинг по фальсификации выборов

"Новая газета" опубликовала фрагменты аудиозаписи, на которых некий инструктор дает указания о том, как должны проводиться выборы в Госдуму и Мособлдуму в подмосковном Королеве. По данным издания, инструктаж проводили для руководителей местной избирательной комиссии.
"Нам интересны конкретные цифры и конкретная партия: 42 - 45%. Это по списку, за партию... Что касается одномандатных округов… Фамилии (кандидатов от "Единой России". - Ред.) все знают? ...Там не проценты - там просто большинством голосов", - говорит женский голос на записи, опубликованной на сайте "Новой газеты" в четверг, 2 сентября. Трое собеседников издания, прослушав запись, независимо друг от друга узнали, что голос принадлежит советнице мэра Королева Жанне Прокофьевой.
"Против ваших вбросов ничего не сработает, никакое "Умное голосование", если вы все сделаете грамотно и в нужном количестве", - убеждает далее инструктор участников совещания. Куратор добавляет, что явка нужна "не очень высокая", а результаты, помимо "Умного голосования", "может подпортить" приход на участок тех, кто "будет ловить на подлоге, на фальсификации на записи в книге в вечернее время".
2 сентября редакция "Новой газеты" направила аудиозапись и официальный запрос в Центральную избирательную комиссию. Сейчас издание ждет официальной реакции главы ЦИК Эллы Памфиловой на произошедшее.
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Автор: Евлалия Самедова, Москва