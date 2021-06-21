Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость?

Рейтинг "Единой России": слалом навстречу выборам в Думу

Доля москвичей, готовых проголосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму, составила всего 15 процентов. Это показал опрос "Левада-центра". Куда движется партия власти, иллюстрирует Сергей Елкин.