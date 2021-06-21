Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость?

На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.
Смотрите также:
Накануне выборов Минюст РФ внес движение "Голос" в новый список "иноагентов". Наблюдатели ОБСЕ на выборы не приедут. Так кто же будет осуществлять наблюдение, и будут ли выборы в России честными?
Суд в Татарстане признал кандидатов в депутаты Госдумы РФ от оппозиции причастными к экстремистской организации - а именно, к региональному штабу Алексея Навального.
Государственный аппарат России превращен в систему надзора, контроля и личной лояльности президенту. И это признак системного кризиса, комментирует Иван Преображенский новые полномочия вице-премьеров.