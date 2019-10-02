 VW начал переговоры о мировом соглашении по ″дизельгейту″ | Новости из Германии о Германии | DW | 02.01.2020

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Германия

VW начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту"

Прецедентный групповой иск к немецкому автомобильному концерну Volkswagen рассматривается в суде Брауншвейга. Переговоры с защитниками прав потребителей находятся на ранних этапах.

Логотип VW на его главном офисе в Вольфсбурге

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG (VW) и Федеральное объединение центров защиты прав потребителей Германии (VZBV) приступили к переговорам о мировом соглашении по делу о манипуляции данными, касающимися содержания вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-центрах автопроизводителя и VZBV.

"Совместная цель VZBV и Volkswagen - прагматичное решение в интересах клиентов", - отмечено в заявлении для прессы. Переговоры о выплатах возможных компенсаций пока находятся на ранней стадии. "Вопрос, удастся ли достичь урегулирования, остается открытым", - подчеркивают стороны.

В случае позитивного урегулирования спора шансы 444 тысяч подателей группового иска, который рассматривается в высшем земельном суде в Брауншвейге (федеральная земля Нижняя Саксония), возрастают, и им, возможно, удастся добиться компенсаций из-за потери стоимости их автомобилей в связи с "дизельгейтом".

Volkswagen изменил позицию

Контекст

На торжественную церемонию вручения Шнобелевской премии в Гарвардском университете представитель VW не явился. Помимо премии по химии, немцы стали также лауреатами в номинациях для медиков и психологов. (23.09.2016)

VW намерен стать крупнейшим в мире производителем электромобилей. Совладелец немецкого концерна Вольфганг Порше подогрел слухи об интересе к компании Илона Маска. (10.09.2019)

Председательствующий судья Михаэль Неф (Michael Neef) уже во время первых слушаний при рассмотрении прецедентного группового иска в сентябре и ноябре рекомендовал концерну и инстанциям, защищающим потребителей, начать соответствующие переговоры.

До сих пор представители VW говорили, что с учетом индивидуального характера отдельных случаев и неполного регистра с именами взыскателей "с трудом представляют себе" подобный сценарий.

Массовый отзыв Volkswagen с рынка США из-за "дизельгейта"

В результате расследований, инициированных властями США в сентябре 2015 года, VW был вынужден признать, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 млрд долларов в рамках урегулирования скандала.

Смотрите также:

  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 01:34

Франкфуртский автосалон: премьеры электромобилей для массового потребителя

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

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Защитники прав потребителей хотят, чтобы суд определил ответственность концерна перед почти 500 тысячами автовладельцев из-за манипулирования данными о содержании выхлопов.

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По данным прокуратуры, топ-менеджеры VW слишком поздно проинформировали биржи о манипуляциях с данными дизельных выхлопов и тем самым воздействовали на биржевые курсы.

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