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ВСУ: Поражен аэродром и военный завод на территории России

Алексей Волошинов
20 октября 2024 г.

Генштаб ВСУ отчитался о нанесении ударов по военному аэродрому "Липецк-2" и военному заводу имени Свердлова в Дзержинске.

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Украинский беспилотник PD-2 (фото из архива)
Украинский беспилотник PD-2 (фото из архива)Фото: DW

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчитался о поражении военного аэродрома "Липецк-2" в Липецкой области и "Завода имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области России. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале Генштаба в воскресенье, 20 октября.

По данным украинских военных, на аэродроме под Липецком базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Там же, как сообщается, находятся "склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники".

Завод имени Свердлова производит "химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб", следует из сообщения Генштаба ВСУ. Кроме того, армия Украины утверждает, что на его территории хранятся управляемые авиационные бомбы.

"В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Несколько регионов РФ подверглись атакам украинских беспилотников

В ночь на 20 октября атакам украинских БПЛА подверглись сразу несколько регионов России. В их числе, помимо Нижегородской и Липецкой областей, Москва, а также Московская, Белгородская, Брянская, Курская и Орловская области.

В поселке Октябрьский под Белгородом, который за вечер 19 октября был атакован трижды, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Среди получивших ранения - 12-летняя девочка. Повреждены 20 жилых домов и 14 автомобилей, добавил губернатор.

В Нижегородской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали еще четыре человека, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, все они - сотрудники пожарной части, расположенной на территории "промпредприятия". О каком именно предприятии идет речь - не уточняется.

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