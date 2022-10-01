ВСУ освободили пять населенных пунктов под Лиманом

На 220-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 1 октября (время московское).

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Украина обратилась в Международный суд ООН из-за попытки России аннексировать оккупированные территории, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, такие действия "грубо нарушают" его приказ о временных мерах от 16 марта 2022 года. "Мы призываем суд рассмотреть дело по существу как можно скорее", - написал Кулеба в Twitter.

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В субботу, 1 октября, вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, принятый США, напомнил в Twitter председатель украинского парламента Руслан Стефанчук. "Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина обязательно вернет себе все свои территории", - написал спикер Верховной Рады Украины.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины в начале мая. Документ призван ускорить поставки оружия из США в Украину и принятый по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны, когда такие меры помогли победить нацистскую Германию.

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В Купянском районе Харьковской области обнаружили обстрелянную автоколонну с погибшими мирными жителями, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в машинах обнаружено по меньшей мере 20 человек. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные мероприятия.

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Украинские войска освободили пять населенных пунктов вблизи города Лиман в Донецкой области. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в телеэфире, сообщает издание "Суспільне". По словам Череватого, освобождены Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут уже в течение нескольких дней освободить от российской оккупации Лиман. По его словам, исчерпывающей информации о ситуации под городом пока нет. По одним данным, город окружен уже полностью, по другим источникам, пока еще сохраняется возможность выхода россиян.

Хроника событий 1 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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