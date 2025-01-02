ВСУ атаковали ракетами село и поселок в Курской области

По информации ВСУ, удары были нанесены по командному пункту и базе бойцов 810-й бригады морской пехоты РФ. Исполняющий обязанности губернатора Курской области заявил, что пострадали гражданские объекты.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 2 января, нанесли удар по, как утверждается, командному пункту российских военных в поселке Марьино в Курской области России. "Эти обстрелы направлены прежде всего на ослабление способности и желания Российской Федерации совершать террористические акты против гражданского населения Украины", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, по информации представителя Украинской добровольческой армии Юг Сергея Братчука, был нанесен удар по расположенному рядом с Марьино селу Ивановское. По его словам, там "базировались бойцы 810-й бригады морской пехоты РФ". В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины Андрей Коваленко рассказал о "значительных потерях у 810-й бригады РФ" в результате удара.

Ио губернатора: пострадали гражданские объекты

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате атаки на Ивановское пострадали гражданские объекты, включая здание Дома культуры. Осколками посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты и торговом центре. Кроме того, указал Хинштейн, "произошел незначительный обрыв одного участка газовой трубы".

Сведения о пострадавших местных жителей не поступало.

Бои в Курской области

6 августа 2024 года подразделения ВСУ перешли российско-украинскую границу и начали боевые действия на территории Курской области. По некоторым данным, в ходе наступательной операции ВСУ оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая город Суджу.

За последние месяцы российские войска отбили часть территории Курской области, но полностью выдавить ВСУ за российско-украинскую границу так и не смогли.