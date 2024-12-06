Путин сменил главу Курской области

Алексей Смирнов пробыл на посту губернатора Курской области всего около 80 дней. По данным РБК, в Кремле были недовольны хаотичными действиями последнего.

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Алексей Смирнов, занимавший пост главы региона, вечером в четверг, 5 декабря, написал в Telegram о переходе "на новое место службы". Губернатором Смирнов пробыл всего 80 дней, напомнило агентство РБК.

По его данным, решение связано с хаотичными действиями последнего на фоне наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Смирнов только 10 сентября победил на выборах главы региона с результатом в 65,28%.

Хинштейн - депутат Госдумы от партии "Единая Россия", председатель комитета по информационной политике. С 2016 по 2018 занимал посты советника директора Росгвардии и главнокомандующего войсками нацгвардии РФ. По словам Путина, ему предстоит заниматься "восстановлением экономики" области.

Митинг в Курской области

В ноябре жители Курской области вышли на митинг против властей, заявив, что не понимают, "как им жить дальше".

В Минобороны РФ 26 ноября подтвердили попадание дальнобойной баллистической тактической ракеты ATACMS по аэродрому Курск - Восточный, который расположен в 7 километрах от Курска.

По данным Reuters на 23 ноября, российская армия сосредоточила под Курском около 59 000 военнослужащих после вторжения туда украинских войск.

AFP со ссылкой на источник 22 ноября писало, что Вооруженные силы Украины пока не планирует покидать Курскую область и намерены оставаться там "до тех пор, пока это будет целесообразно".

Наступательная операция ВСУ в Курской области началась 6 августа, украинские подразделения тогда взяли под контроль десятки населенных пунктов. Власти Украины заявили, что эта операция прекратится, когда Россия согласится на справедливый мир.