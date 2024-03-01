Встреча министров G20 завершилась без итогового заявления

Принять итоговое коммюнике главам минфинов и ЦБ стран G20 в Сан-Паулу помешали разногласия по поводу войн в Украине и секторе Газа.

Министрам финансов и главам центробанков 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран на встрече в Сан-Паулу не удалось согласовать совместное итоговое заявление. Вместо него Бразилия, председательствующая в G20, опубликовала в четверг, 29 февраля, собственное резюме.

"Обсуждая перспективы глобальной экономики, министры обменялись мнением о текущих войнах, конфликтах и гуманитарных кризисах, выделив Украину и Газу. Бразильское председательство в G20 отметило, что финансовый трек - не самый подходящий форум для решения геополитических вопросов и предложило продолжить обсуждать эти вопросы на соответствующих форумах и встречах", - говорится в сноске к основному тексту резюме. По словам министра финансов Бразилии Фернанду Аддада, согласовать текст итогового документа не удалось из-за разногласий по поводу его геополитической составляющей.

Германия настаивала на упоминании геополитических конфликтов

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) ранее подчеркнул, что не поддержит совместное коммюнике по итогам встречи 28-29 февраля, если в нем не будут упомянуты геополитические конфликты, в частности война в Украине, терроризм ХАМАС и гуманитарная ситуация в секторе Газа.

"Мы против того, чтобы избегать этих вопросов. Даже если мы являемся главами центробанков и министрами финансов, мы представляем ценности наших стран и должны защищать международный порядок, основанный на правилах", - сказал Линднер журналистам.

Бразилия как принимающая сторона встречи G20 хотела исключить пассажи о геополитических кризисах, сосредоточив внимание сугубо на вопросах экономической политики, указывает агентство dpa.

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