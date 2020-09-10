Всеобщая учебная тревога: по всей Германии включили сирены

В Германии в четверг, 10 сентября, была проведена всеобщая проверка систем централизованного оповещения населения. Звуки сирен начали раздаваться ровно в 11.00, по населенным пунктам ездили пожарные машины, сигнализирующие об опасности. На время учебной тревоги было прервано вещание теле- и радиоканалов. На городских информационных табло, а также экранах в общественном транспорте также появилась соответствующая информация. Отбой был дан спустя 20 минут.



Как сообщили в Федеральном ведомстве по защите населения и защите при катастрофах, всеобщая учебная тревога проводится, чтобы жители страны знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях, могли правильно воспринять сигнал тревоги и отреагировать на него соответствующим образом.

Учения прошли впервые за 30 лет после воссоединения Германии. В будущем планируется проводить дни всеобщей учебной тревоги ежегодно - во второй четверг сентября. По плану будет отрабатываться порядок действий на случай пожаров или радиоактивного излучения, а также отключения электричества либо таких природных катаклизмов, как землетрясение и наводнение.

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