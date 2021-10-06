 Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту в РФ на 2021 год | Новости из Германии о России | DW | 06.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту в РФ на 2021 год

Экономический рост в текущем году в РФ будет сильнее ожидаемого ранее из-за восстановления внутреннего спроса и роста цен на энергоносители, но в ближайшие годы рост ВВП замедлится, заявил Всемирный банк.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году. Экономический рост в РФ по итогам текущего года составит 4,3 процента, заявила организация в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии, опубликованном в среду, 6 октября. При этом прогноз на 2022 год сокращен до 2,8 процента, на 2023-й - до 1,8 процента.

Еще в июне Всемирный банк ожидал, что показатель экономического роста как в 2021, так и в 2022 годах составит 3,2 процента, в 2023 году - 2,3 процента.

Улучшение прогноза на текущий год Всемирный банк обосновал, в частности, более активным восстановлением внутреннего спроса, чем наблюдалось ранее. Кроме того, он отметил рост цен на энергоносители. Кроме того, оценка отражает дополнительную фискальную поддержку российской экономики, хотя и небольшую.

Экономика РФ восстановилась до докризисного уровня

После сокращения показателя ВВП России в 2020 году на 3 процента, что стало наиболее резким падением экономического роста за последние 11 лет, российская экономика восстановилась до состояния, в котором она была до пандемии, отмечается далее в отчете. Однако ожидается, что в ближайшие несколько лет рост ВВП потеряет свою динамику без дополнительных инвестиций, заявил Всемирный банк.

Снижение прогноза на 2022 год связано с предполагаемой стабилизацией спроса и снижением цен на промышленные товары. "Прогноз основан на постепенном ослаблении ограничений добычи нефти ОПЕК+ и возвращении к фискальному правилу", - указал Всемирный банк. Кроме того, на перспективы экономического роста негативно влияют низкие показатели вакцинации в России, повышение ключевой ставки ЦБ РФ, а также усиление геополитической напряженности, в том числе введенные в текущем году новые санкции США.

Между тем министерство экономического развития РФ прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на 4,2 процента, в 2022-2024 годах - на 3 процента.

В Центральной Азии, на Кавказе и в Молдове - еще более сильный экономический рост

При этом в странах Центральной Азии Всемирный банк прогнозирует на 2021 и 2022 годы еще более высокий экономический рост - на уровне 4,3 процента, связывая такую оценку с инвестиционной активностью. "Среднесрочная и долгосрочная перспектива в Центральной Азии могут быть ослаблены опасениями по поводу стабильности в соседних странах, включая Афганистан, на фоне повышенных рисков безопасности и неопределенностью относительно наплыва беженцев", - указывается в докладе.

Наиболее сильный экономический рост в 2021 году среди остальных стран СНГ Всемирный банк прогнозирует в Грузии (8 процентов), Молдове (6,8 процента) и Армении (6,1 процента).

Смотрите также:

  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 01:38

Министр экономики ФРГ: "У России огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии"

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий бизнес в России: чем рынок так привлекает и пугает предпринимателей из ФРГ? (04.06.2021)  

Байден ослабил рубль: после его звонка Путину США ввели новые жесткие санкции. DW Новости (15.04.21)  

Реклама

Самые читаемые

Вольф Бирман: Лукашенко боится женщин больше, чем мужчин  

Комиссия Совета Европы заявила о невыполнении РФ ее рекомендаций  

Страны ОЗХО дадут России 10 дней на ответы об отравлении Навального  