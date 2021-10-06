Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту в РФ на 2021 год

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году. Экономический рост в РФ по итогам текущего года составит 4,3 процента, заявила организация в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии, опубликованном в среду, 6 октября. При этом прогноз на 2022 год сокращен до 2,8 процента, на 2023-й - до 1,8 процента.
Еще в июне Всемирный банк ожидал, что показатель экономического роста как в 2021, так и в 2022 годах составит 3,2 процента, в 2023 году - 2,3 процента.
Улучшение прогноза на текущий год Всемирный банк обосновал, в частности, более активным восстановлением внутреннего спроса, чем наблюдалось ранее. Кроме того, он отметил рост цен на энергоносители. Кроме того, оценка отражает дополнительную фискальную поддержку российской экономики, хотя и небольшую.
Экономика РФ восстановилась до докризисного уровня
После сокращения показателя ВВП России в 2020 году на 3 процента, что стало наиболее резким падением экономического роста за последние 11 лет, российская экономика восстановилась до состояния, в котором она была до пандемии, отмечается далее в отчете. Однако ожидается, что в ближайшие несколько лет рост ВВП потеряет свою динамику без дополнительных инвестиций, заявил Всемирный банк.
Снижение прогноза на 2022 год связано с предполагаемой стабилизацией спроса и снижением цен на промышленные товары. "Прогноз основан на постепенном ослаблении ограничений добычи нефти ОПЕК+ и возвращении к фискальному правилу", - указал Всемирный банк. Кроме того, на перспективы экономического роста негативно влияют низкие показатели вакцинации в России, повышение ключевой ставки ЦБ РФ, а также усиление геополитической напряженности, в том числе введенные в текущем году новые санкции США.
Между тем министерство экономического развития РФ прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на 4,2 процента, в 2022-2024 годах - на 3 процента.
В Центральной Азии, на Кавказе и в Молдове - еще более сильный экономический рост
При этом в странах Центральной Азии Всемирный банк прогнозирует на 2021 и 2022 годы еще более высокий экономический рост - на уровне 4,3 процента, связывая такую оценку с инвестиционной активностью. "Среднесрочная и долгосрочная перспектива в Центральной Азии могут быть ослаблены опасениями по поводу стабильности в соседних странах, включая Афганистан, на фоне повышенных рисков безопасности и неопределенностью относительно наплыва беженцев", - указывается в докладе.
Наиболее сильный экономический рост в 2021 году среди остальных стран СНГ Всемирный банк прогнозирует в Грузии (8 процентов), Молдове (6,8 процента) и Армении (6,1 процента).
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Автор: Марина Барановская