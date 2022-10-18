Всемирный банк перевел кредиты РБ в статус необслуживаемых

Решение по белорусским кредитам принято в соответствии с процедурой, установленной на случай просрочки платежей на более чем шесть месяцев, заявил Всемирный банк.

Всемирный банк присвоил статус необслуживаемых все кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Беларуси либо гарантированные этой страной. Данная мера предпринята в соответствии с процедурой Всемирного банка, установленной на случай просрочки платежа по любому кредиту на более чем шесть месяцев, заявила организация в понедельник, 17 октября.

Непогашенные кредиты Беларуси составляют 0,42 процента от суммы всех непогашенных кредитов МБРР

Как отмечается в заявлении, по состоянию на 14 октября 2022 года просроченные платежи Минска Международному банку реконструкции и развития возросли до 68,43 млн долларов США. Основная сумма непогашенных Беларусью кредитов МБРР составляет 967 млн долларов США, это 0,42 процента от общей суммы непогашенных кредитов МБРР.

Всемирный банк также напомнил, что МБРР ранее приостановил выплату кредитов Беларуси. Кроме того, в заявлении отмечается, что с мая 2020 года Минску не было одобрено ни одного нового кредита, а 2 марта 2022 года группа Всемирного банка остановила все свои программы в Беларуси.

МБРР наряду с Россией и Китаем входит в число крупнейших кредиторов Беларуси. После введения западных санкций за войну против Украины Минск объявил, что будет исполнять обязательства перед МБРР и другими западными кредиторами в белорусских рублях. Киев и Запад обвиняют Беларусь в пособничестве России в войне против Украины.

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