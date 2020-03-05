Все оттенки розового, или Как миндаль попал в Германию

Каким цветом цветет миндаль? От белого до темно-розового. Оттенков - множество в зависимости от сорта. Полюбоваться одним таким деревом весной - уже хорошо, но где увидеть целые аллеи, сотни или даже тысячи деревьев?

Миндальные недели

Ветка цветущего миндального дерева в немецком винодельческом регионе Пфальц Фото: picture-alliance/A. Gillner

Миндаль любит теплый климат, поэтому в Германии больше всего миндальных деревьев растет в винодельческих регионах. Особенное место среди них занимает Пфальц, где в марте-апреле даже проводится традиционный фестиваль - Пфальцские миндальные недели (Pfälzer Mandelwochen ). Сажать повсюду миндаль и грецкие орехи в этих местах еще в середине XV века повелел тогдашний курфюрст Фридрих I.

Весенние ландшафты

Цветущие миндальные деревья в районе Зюдлихе Вайнштрасе (Südliche Weinstrasse) - региона в южной части туристического маршрута Германский винный путь Фото: Stefanie Pappon/Bildarchiv Südliche Weinstrasse e.V

Чем во время миндального фестиваля здесь предлагают заняться туристам - посетителям Пфальца? Конечно же, наслаждаться такими вот живописными и красочными весенними ландшафтами. Как наслаждаться? Во-первых, можно просто гулять по окрестностям городов и деревушек или же принять участие в одной из познавательных экскурсий.

Миндальный маршрут

Цветение миндаля в регионе Зюдлихе Вайнштрасе Фото: Dominik Ketz/Bildarchiv Südliche Weinstrasse e.V.

Во-вторых, можно отправиться в многодневный пеший поход по специальному Миндальному маршруту (Pfälzer Mandelpfad ) протяженностью почти в сто километров. Или хотя бы пройти какой-нибудь один участок. На этом маршруте находится город Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе, а также разные замки, руины и прочие достопримечательности.

На автобусе или велосипеде

Экскурсия на автобусе-олдтаймере Фото: picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/G. Haenel

В-третьих, совершить поездку по региону на таком панорамном автобусе-олдтаймере, который делает остановки в разных интересных местах, а также для винно-гастрономических пауз-сюрпризов. В-четвертых, в хорошую погоду уже можно кататься на велосипедах. В-пятых…

Интересные факты

Миндальная учебная тропа в Пфальце Фото: picture-alliance/chromorange/S. Rottleb

Для самых любознательных вокруг винодельческой деревушки Гиммельдинген в Пфальце обустроили Миндальную учебную тропу (Mandel-Lehrpfad ) со всякой полезной информацией. На этот урок миндалеведения под открытым небом нужно около часа. Протяженность тропы составляет около трех с половиной километров.

Из чего делают марципан

Пчела на цветке миндального дерева Фото: picture-alliance/dpa/U. Anspach

Плоды миндаля - это не только вкусные и питательные орехи, но и ценный исходный продукт для кондитерской и косметической промышленности. Он является главной составляющая марципана, изобретенного, кстати, в немецком ганзейском городе Любеке.

Со времен древних римлян

Цветущий миндаль на винограднике в регионе Зюдлихе Вайнштрасе Фото: Bernd Plast/Bildarchiv Südliche Weinstrasse e.V

Как и когда миндаль вообще попал в Германию? Как и виноградную лозу, эти деревья сюда принесли древние римляне. В свою очередь, к ним миндаль попал от древних греков. Как предполагается, сами греки должны благодарить Александра Македонского, который привез миндаль из Малой Азии. Но родина миндаля находится еще дальше - Иран и Афганистан.

Миндаль, император и полезные свойства

Миндальные орехи из региона Зюдлихе Вайнштрасе в Пфальце Фото: Dominik Ketz/Bildarchiv Südliche Weinstrasse e.V.

Свое высочайшее императорское внимание на миндаль в Германии обратил еще Карл Великий (747-814), приказавший сажать эти деревья посреди виноградников. Кроны миндаля - раскидистые и негустые, пропускают свет, то есть не мешают развиваться лозе и созревать гроздям.

Полезные свойства миндаля, например, для обмена веществ и сердечно-сосудистой системы можно перечислять долго, как и применение в косметике…

Дань традиции

Молодые деревья на одном из виноградников в Пфальце Фото: Stefanie Pappon/Bildarchiv Südliche Weinstrasse e.V

Однако в Германии какой-либо ощутимой экономической роли эти деревья сейчас не играют - скорее, служат в качестве традиционного украшения ландшафтов, декоративных деревьев. Основным же мировым производителем миндаля являются Соединенные Штаты, на которые приходится почти 80 процентов рынка.

Ореховый рейтинг

Миндальный торт Фото: picture-alliance/imageBROKER/U. Fuchs

Свои домашние рецепты миндальных тортиков найдутся во многих немецких семьях. По общему объему потребления эти орехи занимают в Германии второе место между арахисом и лесным орехом - около 80 тысяч тонн в год.

После захода солнца

Часовня Дионисия в Гляйсцеллен-Гляйсхорбахе Фото: Goosmann/Bildarchiv Südliche Weinstrasse e.V

Однако вернемся в весенний Пфальц. Во время миндальных недель розовый цвет продолжает присутствовать в здешних ландшафтах также после захода солнца. В ночное время так вот подсвечено около трех десятков главных достопримечательностей региона - например, эта часовня Дионисия в коммуне Гляйсцеллен-Гляйсхорбах.

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