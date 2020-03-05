Все оттенки розового, или Как миндаль попал в Германию
Максим Нелюбин
Пфальц - известный винодельческий регион, но весной сюда приезжают полюбоваться цветением миндаля. | 12 фотографий
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Каким цветом цветет миндаль? От белого до темно-розового. Оттенков - множество в зависимости от сорта. Полюбоваться одним таким деревом весной - уже хорошо, но где увидеть целые аллеи, сотни или даже тысячи деревьев?
Миндальные недели
Миндаль любит теплый климат, поэтому в Германии больше всего миндальных деревьев растет в винодельческих регионах. Особенное место среди них занимает Пфальц, где в марте-апреле даже проводится традиционный фестиваль - Пфальцские миндальные недели (Pfälzer Mandelwochen). Сажать повсюду миндаль и грецкие орехи в этих местах еще в середине XV века повелел тогдашний курфюрст Фридрих I.
Весенние ландшафты
Чем во время миндального фестиваля здесь предлагают заняться туристам - посетителям Пфальца? Конечно же, наслаждаться такими вот живописными и красочными весенними ландшафтами. Как наслаждаться? Во-первых, можно просто гулять по окрестностям городов и деревушек или же принять участие в одной из познавательных экскурсий.
Миндальный маршрут
Во-вторых, можно отправиться в многодневный пеший поход по специальному Миндальному маршруту (Pfälzer Mandelpfad) протяженностью почти в сто километров. Или хотя бы пройти какой-нибудь один участок. На этом маршруте находится город Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе, а также разные замки, руины и прочие достопримечательности.
На автобусе или велосипеде
В-третьих, совершить поездку по региону на таком панорамном автобусе-олдтаймере, который делает остановки в разных интересных местах, а также для винно-гастрономических пауз-сюрпризов. В-четвертых, в хорошую погоду уже можно кататься на велосипедах. В-пятых…
Интересные факты
Для самых любознательных вокруг винодельческой деревушки Гиммельдинген в Пфальце обустроили Миндальную учебную тропу (Mandel-Lehrpfad) со всякой полезной информацией. На этот урок миндалеведения под открытым небом нужно около часа. Протяженность тропы составляет около трех с половиной километров.
Из чего делают марципан
Плоды миндаля - это не только вкусные и питательные орехи, но и ценный исходный продукт для кондитерской и косметической промышленности. Он является главной составляющая марципана, изобретенного, кстати, в немецком ганзейском городе Любеке.
Со времен древних римлян
Как и когда миндаль вообще попал в Германию? Как и виноградную лозу, эти деревья сюда принесли древние римляне. В свою очередь, к ним миндаль попал от древних греков. Как предполагается, сами греки должны благодарить Александра Македонского, который привез миндаль из Малой Азии. Но родина миндаля находится еще дальше - Иран и Афганистан.
Миндаль, император и полезные свойства
Свое высочайшее императорское внимание на миндаль в Германии обратил еще Карл Великий (747-814), приказавший сажать эти деревья посреди виноградников. Кроны миндаля - раскидистые и негустые, пропускают свет, то есть не мешают развиваться лозе и созревать гроздям.
Полезные свойства миндаля, например, для обмена веществ и сердечно-сосудистой системы можно перечислять долго, как и применение в косметике…
Дань традиции
Однако в Германии какой-либо ощутимой экономической роли эти деревья сейчас не играют - скорее, служат в качестве традиционного украшения ландшафтов, декоративных деревьев. Основным же мировым производителем миндаля являются Соединенные Штаты, на которые приходится почти 80 процентов рынка.
Ореховый рейтинг
Свои домашние рецепты миндальных тортиков найдутся во многих немецких семьях. По общему объему потребления эти орехи занимают в Германии второе место между арахисом и лесным орехом - около 80 тысяч тонн в год.
После захода солнца
Однако вернемся в весенний Пфальц. Во время миндальных недель розовый цвет продолжает присутствовать в здешних ландшафтах также после захода солнца. В ночное время так вот подсвечено около трех десятков главных достопримечательностей региона - например, эта часовня Дионисия в коммуне Гляйсцеллен-Гляйсхорбах.