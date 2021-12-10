 Все банки Беларуси подключились к российскому аналогу SWIFT | Новости из Германии о России | DW | 10.12.2021

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Россия

Все банки Беларуси подключились к российскому аналогу SWIFT

Представитель Банка России заявил, что к созданной в РФ платежной системе подключено 38 зарубежных участников. Это сделано на фоне обсуждений отключения Беларуси и России от SWIFT.

Все банки Беларуси подключились к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил в четверг, 9 декабря, в ходе видеострима на VIII Национальном платежном форуме Денис Барышков, возглавляющий в Банке России управление развития и регулирования платежной системы департамента Национальной платежной системы.

По словам Барышкова, по состоянию на 2021 год к СПФС "подключено 335 пользователей, в том числе 38 зарубежных участников из девяти стран", в том числе все белорусские кредитные учреждения.

Российская платежная система

СПФС - это собственный сервис Банка России, работающий в формате международной системы передачи финансовой информации SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Российская платежная система была запущена в декабре 2014 года после того, как впервые прозвучали угрозы отключить РФ от SWIFT. Во всем мире этой системой пользуется более 12 тысяч банков и организаций в 215 странах, в России - более 600 банков и организаций.

Оппозиция Беларуси - за отключение от SWIFT

В свою очередь, в середине ноября 2021 года белорусская оппозиция инициировала обсуждение возможного отключения от SWIFT Беларуси - чтобы усилить давление на режим Лукашенко. В свою очередь, офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на базе онлайн-платформы "Голос" запустил опрос о том, поддерживают ли белорусы отключение страны от SWIFT. В итоге более 60% из 406 тысяч проголосовавших выступили за такое предложение. Беларусь является пользователем SWIFT с 1994 года.

Отключение от SWIFT Ирана и КНДР

До сих пор такую крайнюю меру как отключение от SWIFT применяли лишь дважды по отношению к Ирану и КНДР. В 2012 году ЕС, пытаясь блокировать реализацию ядерной программы Тегерана, решил отключить от SWIFT 24 иранских банка, включая Центробанк.

Позже, в 2017 году, межбанковская система SWIFT закрыла доступ трем северокорейским банкам, находящимся в санкционном списке ООН.

Решение отключить ту или иную страну от SWIFT находится в компетенции Совета ЕС, а сама компания, управляющая этой международной системой для трансграничных платежей и переводов, расквартирована в Брюсселе.

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    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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