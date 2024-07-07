  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

ВС РФ ночью атаковали Украину дронами и ракетами

Роман Сулима
7 июля 2024 г.

В сообщении украинского командования говорится об сбитии всех БПЛА Shahed. Минобороны РФ утверждает, что уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot.

https://p.dw.com/p/4hymM
Украинский военнослужащий из мобильного подразделения ПВО в ожидании начала процесса отражения российских БПЛА
Украинский военнослужащий одного из мобильных подразделений ПВО (фото из архива)Фото: Ivan Antypenko/REUTERS

Российские войска вновь атаковали несколько регионов Украины дронами и ракетами в ночь на воскресенье, 7 июля. Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. "В ночь на 7 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Курской области", - говорится в сообщении.

ПВО сбила все 13 российских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, уточняет Олещук. 

По сообщению агентства "РБК-Украина", удар российскими ракетами был нанесен по городу Павлоград в Днепропетровской области. "К счастью, обошлось без пострадавших", - пишет агентство.

Минобороны РФ: Уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot

В свою очередь, Минобороны РФ утверждает, что ракеты "Искандер" в ночь на 7 июля уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области. "Нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция "Жираф",  - говорится в этом сообщении.

В условиях войны возможности оперативно проверить достоверность данных обеих сторон нет.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Киев, 29 декабря 2023 года

Массированный ракетный удар РФ по Украине 29 декабря 2023 года (фотогалерея)

Массированный ракетный удар РФ по Украине 29 декабря 2023 года (фотогалерея)

29 декабря 2023 года Россия нанесла самый мощный с начала войны ракетный удар по Украине. По данным Киева, во время атаки РФ применила почти все имеющиеся у нее средства воздушного поражения. Об этом - фотогалерея DW.
Конфликты29 декабря 2023 г.10 фото
external

Дроны ВСУ атаковали Татарстан. Путин грозит причастным к теракту в "Крокус Сити Холл". DW ‎Новости

Дроны ВСУ атаковали Татарстан. Путин грозит причастным к теракту в "Крокус Сити Холл". DW ‎Новости

Беспилотники ВСУ впервые с начала войны атаковали предприятия в городах Елабуга ‎и Нижнекамск в Татарстане, есть пострадавшие. Ранее СМИ писали, что на территории особой ‎экономической зоны "Алабуга" собирают иранские дроны-камикадзе типа Shahed, которыми ‎Россия регулярно атакует территорию Украины. ‎
2 апреля 2024 г.28:56 мин.