Зеленский поблагодарил Германию за поставку Patriot

Президент Украины уже давно добивается от Запада поставок все новых систем ПВО. Зеленский сказал, что его страна делает все, чтобы "положить конец российскому террору".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поставку уже третьей системы ПВО Patriot. "Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине. Это мощная новость. Но есть и еще более мощные новости: я благодарю Соединенные Штаты на очередной шаг к усилению нашей противовоздушной обороны, наших Patriot", - написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 5 июля.

Зеленский не уточнил, какие именно шаги предпринимают США для укрепления украинской ПВО, сказав лишь, что "работа ведется, и новые решения, несомненно, последуют". Президент Украины подчеркнул, что его страна делает все, чтобы "положить конец российскому террору". Он сообщил, что встретился с производителями ракет, которые работают, чтобы "противопоставить что-то равноценное российской агрессии".

"Это вопрос глобальной стабильности и безопасности, и каждый в Кремле должен знать, что он не останется безнаказанным", - предупредил Зеленский.

Западные системы ПВО для Украины

Украина, обороняющаяся от российской агрессии, в апреле прошлого года получила первую американскую систему ПВО Patriot. Киев утверждает, что с ее помощью он перехватывал даже российские гиперзвуковые ракеты. В настоящее время Украина располагает четырьмя системами Patriot, еще несколько обещала поставить Румыния.

Зеленский первоначально просил предоставить Украине семь систем Patriot для надежной защиты таких крупных городов, как Харьков, Днепр, Запорожье и Одесса, которые регулярно подвергаются российским ракетным ударам. Украинский президент постоянно призывает союзников Киева увеличить помощь в сфере противовоздушной обороны на фоне российских ракетных ударов, продолжающихся уже более двух лет.