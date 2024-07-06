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Зеленский поблагодарил Германию за поставку Patriot

Сергей Ромашенко
6 июля 2024 г.

Президент Украины уже давно добивается от Запада поставок все новых систем ПВО. Зеленский сказал, что его страна делает все, чтобы "положить конец российскому террору".

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс PatriotФото: BildFunkMV/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поставку уже третьей системы ПВО Patriot. "Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине. Это мощная новость. Но есть и еще более мощные новости: я благодарю Соединенные Штаты на очередной шаг к усилению нашей противовоздушной обороны, наших Patriot", - написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 5 июля.

Зеленский не уточнил, какие именно шаги предпринимают США для укрепления украинской ПВО, сказав лишь, что "работа ведется, и новые решения, несомненно, последуют". Президент Украины подчеркнул, что его страна делает все, чтобы "положить конец российскому террору". Он сообщил, что встретился с производителями ракет, которые работают, чтобы "противопоставить что-то равноценное российской агрессии".

"Это вопрос глобальной стабильности и безопасности, и каждый в Кремле должен знать, что он не останется безнаказанным", - предупредил Зеленский.

Западные системы ПВО для Украины

Украина, обороняющаяся от российской агрессии, в апреле прошлого года получила первую американскую систему ПВО Patriot. Киев утверждает, что с ее помощью он перехватывал даже российские гиперзвуковые ракеты. В настоящее время Украина располагает четырьмя системами Patriot, еще несколько обещала поставить Румыния.

Зеленский первоначально просил предоставить Украине семь систем Patriot для надежной защиты таких крупных городов, как Харьков, Днепр, Запорожье и Одесса, которые регулярно подвергаются российским ракетным ударам. Украинский президент постоянно призывает союзников Киева увеличить помощь в сфере противовоздушной обороны на фоне российских ракетных ударов, продолжающихся уже более двух лет.

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