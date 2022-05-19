Возвращение пионеров: готовы ли российские дети?

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В день столетия пионерской организации в Госдуме предложили создать в России новое движение детей и молодежи. Похоже, депутаты не понимают, как далеки они от молодежи, а дети - чего от них хотят.
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19 мая исполняется 100 лет пионерии. Через нее прошел и писатель Виктор Ерофеев. Вот его точка зрения на идею возрождения пионерии в сегодняшней России.
Среди целей движения названы "содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи", а также подготовка молодых людей "к полноценной жизни в обществе".
Именно из комсомольских деятелей в постсоветские времена вышло множество руководителей сначала ельцинской, а затем путинской России, считает писатель Виктор Ерофеев.