 Возвращение пионеров: готовы ли российские дети? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.05.2022

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Россия

Возвращение пионеров: готовы ли российские дети?

В день столетия пионерской организации в Госдуме предложили создать в России новое движение детей и молодежи. Похоже, депутаты не понимают, как далеки они от молодежи, а дети - чего от них хотят.

Современные дети примеряют пионерские галстуки, повязывая на голову и на бедра, мальчик спрашивает девочку: Как они носили эти галстуки?

Смотрите также:

  • Рудольф Френц, Клятва. 1924 г. Проект плаката.

    Дети Страны Советов

    Рудольф Френц, "Клятва". 1924 г. Этот проект плаката представлен на выставке о самых маленьких гражданах СССР в Русском музее в Санкт-Петербурге (Мраморный дворец). Мы знакомим с некоторыми из экспонатов.

  • Александр Самохвалов, Девушка с мячом, 1933 г.

    Дети Страны Советов

    Александр Самохвалов, "Девушка с мячом", 1933 г.

  • Надежда Крандиевская, Молодежь - наше будущее, наша надежда. 1947 г.

    Дети Страны Советов

    Надежда Крандиевская, "Молодежь - наше будущее, наша надежда". 1947 г.

  • Петр Кончаловский, Что мне с вами делать. 1936 г.

    Дети Страны Советов

    Петр Кончаловский, "Что мне с вами делать". 1936 г.

  • Сергей Христофоров, Октябрята. 1931 г.

    Дети Страны Советов

    Сергей Христофоров, "Октябрята". 1931 г.

  • Неизвестный скльптор, Пионеры. Предположительно 1930-1940 гг. Раскрашенное дерево.

    Дети Страны Советов

    Неизвестный скульптор, "Пионеры". Предположительно 1930-1940 гг. Раскрашенное дерево.

  • В зале выставки, символически названном Детство наше золотое.

    Дети Страны Советов

    В зале выставки, символически названном "Детство наше золотое". По центру - "Буденыш" Анны Крыжановской, 1938 г.

  • Наталия Долинская, Песенка. 1960 г.

    Дети Страны Советов

    Наталия Долинская, "Песенка". 1960 г.

  • Самуил Адливанкин, Состязание юных моделистов. 1931 г.

    Дети Страны Советов

    Самуил Адливанкин, "Состязание юных моделистов". 1931 г.

  • Аркадий Пластов, Витя-подпасок, 1951 г.

    Дети Страны Советов

    Аркадий Пластов, "Витя-подпасок", 1951 г.

  • Анна Крыжановская, Девочка с грузовичком, 1938 г.

    Дети Страны Советов

    Анна Крыжановская, "Девочка с грузовичком", 1938 г.

  • Аркадий Пластов, Юность (Отдых). 1954 г.

    Дети Страны Советов

    Аркадий Пластов, "Юность (Отдых)". 1954 г. Выставку в Русском музее в Санкт-Петербурге можно посмотреть до 20 ноября.

    Автор: Дарья Брянцева


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