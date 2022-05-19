 Виктор Ерофеев ко Дню пионерии: Преображение Павлика Морозова | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.05.2022

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Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев ко Дню пионерии: Преображение Павлика Морозова

19 мая исполняется 100 лет пионерии. Через нее прошел и писатель Виктор Ерофеев. Вот его точка зрения на идею возрождения пионерии в сегодняшней России.

Пионеры, архивное фото, 2009 год

Пионер - всем ребятам пример! Я очень гордился, когда меня приняли в пионеры. Но я тут же осрамился, потому что на вопрос учительницы, откуда взялось слово "пионер", сказал, что это от цветка пион. Весь класс заржал, а я сам стал красным, как пион. В пионерском податливом возрасте из гордости и стыда, как из пластилина, можно вылепить какую угодно организацию во славу государственной идеологии. Будь готов! - Всегда готов! - этот лозунг сильнее заложенного в нем смысла. Невольно ты становишься пешкой, солдатом, рабом, подчиненным - тебя крутят, как хотят. 100 лет назад детей решили постричь над единую гребенку - отсюда до сих пор у нас нет личностной политической культуры, зато есть хитроумная практика повиновения. В наши камуфляжные дни все эти последствия особенно видны, почти как срамное видение, но раз это видно, так и хорошо, все повторим, так давайте, решили, повторить и это.

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

История пионерии связана с несколькими лидерами российского бойскаутского движения, которые, сменив зеленые галстуки на красные, помогли переоформить его в детский коммунистический кулак, который, возмужав, уничтожил основных пионерских главарей в годы большого террора. В 1930-е годы пионерия вывела в своих рядах новый религиозный культ самоотверженного героя и священную жертву - Павлика Морозова. Именем этого юного языческого божка до сих пор назван парк в Екатеринбурге. В Москве тоже был одноименный парк на Пресне, но Павлика выбросила из божков перестройка. Ничего, теперь он преобразится и с снова будет с нами. Практически, уже есть.

В юбилейные дни государство в лице разных идеологических инстанций решило возродить пионерию под другим флагом, но с теми же целями служения отчизне. Федеральные каналы, впрочем, уже несколько лет жестоко играют с детской темой. Был пресловутый распятый мальчик на Донбассе, мелькают праздничные кадры детей в камуфляже, несущих на себе модели танков, и даже камуфляжные коляски с камуфляжными младенцами. Спецоперация так спецоперация - она должна быть пропитать население с верху до низу. Иначе нельзя.

Архивное фото. Так День пионерии отмечали в 2004 году

Архивное фото. Так День пионерии в Москве отмечали в 2004 году

Если Павлик Морозов погиб за идеи раскулачивания, то нынешний Павлик может повторить скорее подвиг сына полка из повести Катаева - поучаствовать в борьбе с врагом, в данном конкретном случае, с неонацистами, бандеровцами. Кем он будет этот новый юный божок - посмотрим, но его религиозное явление ожидаемо с овацией. На страшном фоне гибели сотен детей в самой Украине.

Нынешний Павлик не будет бороться за мир во всем мире, как это делал по социальному заказу советский пионер. Он будет готов, всегда готов разоблачать скрытых либералов из "пятой колонны", читающих, в частности, и русский сайт Deutsche Welle. Как долго сохранится идеал нового пионера (название добровольной, но как водится принудительной организации еще не придумано) в камуфляже? Можно ли считать заказ на него волей одного человека, чем именем хочется назвать спецоперацию, или же наш народ в самом деле нашел свою сермяжную правду в войне? На эти вопросы впоследствии придется ответить и тем, кто носят нынче на себе бумажные танки и радостно маршируют навстречу победе.

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: София Принцен, Виктор Вайц


 

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