Возвращающиеся в ФРГ смогут бесплатно сдать тест на коронавирус

Все возвращающиеся в ФРГ после поездки за границу, с субботы, 1 августа, смогут в течение 72 часов бесплатно сдать тест на наличие коронавирусной инфекции - даже без симптомов заболевания. Это следует из постановления министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn).

Сделать анализ можно будет в специально отведенных для этого местах - в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в частных врачебных практиках. Расходы - в том числе и на повторное тестирование - возьмет на себя государство.

Потребуется предъявить билет или счет из отеля

Для сдачи анализа достаточно будет предоставить посадочный талон, счет из отеля или другие документы, подтверждающие пребывание за границей. Как уточнили в министерстве здравоохранения, результаты будут готовы в течение 24-48 часов.

Йенс Шпан уже призвал возвращающихся с отдыха воспользоваться предоставленной возможностью. "Вирус на каникулы не ушел", - сказал он.

DW ранее рассказывала, что должны сделать лица, прибывающие в Германию из стран повышенного риска.

Смотрите также:

Где в Германии шьют защитные маски В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

Где в Германии шьют защитные маски На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

Где в Германии шьют защитные маски Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

Где в Германии шьют защитные маски Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

Где в Германии шьют защитные маски Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

Где в Германии шьют защитные маски В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

Где в Германии шьют защитные маски Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

Где в Германии шьют защитные маски Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

Где в Германии шьют защитные маски Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

Где в Германии шьют защитные маски Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг). Автор: Максим Нелюбин

