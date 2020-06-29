 Возвращающиеся в ФРГ смогут бесплатно сдать тест на коронавирус | Новости из Германии о Германии | DW | 01.08.2020

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Германия

Возвращающиеся в ФРГ смогут бесплатно сдать тест на коронавирус

С 1 августа все, кто возвращается в Германию из-за границы, смогут бесплатно сдать тест на коронавирус. Расходы возьмет на себя государство.

Человек в защитной маске и перчатках с пробиркой в руке

Тестирование в аэропорту Берлин-Шёнефельд

Все возвращающиеся в ФРГ после поездки за границу, с субботы, 1 августа, смогут в течение 72 часов бесплатно сдать тест на наличие коронавирусной инфекции - даже без симптомов заболевания. Это следует из постановления министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn). 

Сделать анализ можно будет в специально отведенных для этого местах - в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в частных врачебных практиках. Расходы - в том числе и на повторное тестирование - возьмет на себя государство.

Потребуется предъявить билет или счет из отеля

Для сдачи анализа достаточно будет предоставить посадочный талон, счет из отеля или другие документы, подтверждающие пребывание за границей. Как уточнили в министерстве здравоохранения, результаты будут готовы в течение 24-48 часов.

Йенс Шпан уже призвал возвращающихся с отдыха воспользоваться предоставленной возможностью. "Вирус на каникулы не ушел", - сказал он.

DW ранее рассказывала, что должны сделать лица, прибывающие в Германию из стран повышенного риска

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  • Берлин

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    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

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    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

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    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

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    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

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    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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