Возможна ли демобилизация из ВСУ в условиях боевых действий?

В Украине обсуждают вопрос возможной демобилизации тех, кто воюет в рядах ВСУ с начала вторжения России. Какие риски сейчас несут как такая демобилизация, так и ее отсутствие - у DW.

Начало полномасштабного вторжения России сплотило украинское общество. В первые месяцы войны возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки выстроились огромные очереди людей, готовых встать на защиту государства. Но на 21-м месяце войны все чаще говорят об истощении тех, кто воюет с самого начала, и о необходимости их заменить.

Члены семей военных только за последний месяц дважды выходили на акции в крупных городах Украины с требованием установить сроки военной службы. Среди них была и жительница Киевской области Анастасия Бульба, муж которой добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 марта 2022 года и служит в одной из горно-штурмовых бригад. С тех пор Анастасия видела его шесть раз: дважды во время десятидневных отпусков и четыре раза в госпитале.

Митинг семей украинских военных с призывом определить сроки службы для мобилизованных, 12 ноября 2023 года Фото: Privat

На плечах одних и тех же бойцов войну не выиграть

"Первый отпуск был ровно через год после мобилизации. Десять дней отдыха, когда ты год на фронте, - это ни о чем. Он только спал и ел, и то спал на снотворном, потому что сна после многочисленных контузий нет", - делится с DW Анастасия. По ее словам, за время службы у ее мужа, который до начала войны был предпринимателем, сильно испортилось здоровье, он похудел на 12 килограммов.

Анастасия Бульба Фото: Privat

Если бы было законное основание уволиться из ВСУ, продолжает Анастасия, ее супруг сделал бы это. "Но из армии просто так не уйдешь", - констатирует женщина. И предупреждает: "На одних плечах мы войну не выиграем".

Для увольнения из украинской армии в условиях военного положения есть лишь несколько законных оснований. Среди них - достижение 60 лет, семейные обстоятельства (например, рождение третьего ребенка или потребность в уходе за родителями или женой с инвалидностью), вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы, а также заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Военный медик: Истощенные бойцы обречены на ошибки

Об усталости мобилизованных говорит и военный медик Елена Худякова, которая, имея опыт еще со времен конфликта в Донбассе, снова стала на защиту государства. "Истощенные - неопытные, истощенные - обречены на ошибки", - отмечает в разговоре с DW Худякова. Кто-то должен заменить погибших и тех, кто определенный срок выполнял "долг, который касается всех", считает она.

Украинские военные в Харьковской области, 21 ноября 2023 года Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu/picture alliance

Те, кто любят выражение "чтобы один воевал, десять должны обеспечивать тыл", себя записывают в последние десять навсегда, продолжает Худякова, подчеркивая, что те, кто воюет, "не бессмертные и не роботы". Она уверена, что делегирование долга защиты родины лишь части общества, когда другие "годами остаются в стороне", не выигрышно для Украины.

На сайте Офиса президента (ОП) зарегистрирован целый ряд петиций с требованием определить срок службы в Вооруженных силах Украины во время войны. Как минимум две из них набрали необходимое для рассмотрения главой государства количество голосов, но Владимир Зеленский пока на них не отреагировал. На запрос DW о позиции по этому вопросу в ОП на момент публикации текста не ответили.

"Когда на кону существование государства, демобилизация нереальна"

Знание точного срока службы важно также для психического здоровья бойцов и их мотивации, указывает в интервью DW представитель главного управления военной юстиции министерства обороны Илья Костин, у которого есть опыт службы на линии фронта. В то же время в нынешних условиях, когда на кону вопрос о существовании государства, идею демобилизации реализовать нереально, признает он.

"Невозможно говорить о каких-либо демобилизационных действиях, пока у нас продолжается активная стадия войны, пока происходят такие потери. Это значит, что порядок пополнения войск и потерь в них не позволяет прогнозировать какие-либо изменения с демобилизацией, когда здорового человека отпускают домой", - поясняет Костин.

Демобилизации должна предшествовать основательная реформа

В то же время офицер подразделения Kraken Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Константин Немичев полагает, что демобилизация тех, кто уже долгое время служит в армии, не является чем-то недостижимым, но это "большая реформа", которая требует тщательного и грамотного подхода. Для ее осуществления необходимо набрать как минимум столько же новобранцев, сколько будут подпадать под увольнение, уточняет он.

"Возникает вопрос, каким будет качество мобилизованных, потому что те, кто уже почти два года воюют, в большинстве своем - добровольцы, которые понимают, для чего они воюют. Также возникает вопрос, сколько нужно времени на обучение новобранцев", - рассуждает Немичев.

Украинские военные в Донецкой области, сентябрь 2023 года Фото: Roman PilipeyAFP/Getty Images

По его мнению, чтобы не подорвать боеспособность ВСУ, важно, чтобы доля новобранцев в подразделениях не превышала долю опытных военных. "Опять же, это должна быть добровольная демобилизация. Желающих продолжать службу нужно поощрять и подписывать контракты", - отмечает офицер ГУР.

Нехватка кадров и подготовка мобилизованных

На риски возможной демобилизации военных с боевым опытом обращает внимание и боец по имени Вадим, воюющий на Запорожском направлении. Он соглашается, что с точки зрения социальной справедливости было бы правильно заменить тех, кто служит уже длительное время, но, с другой стороны, "не хочется, чтобы все рухнуло". В нынешних условиях более целесообразным Вадиму кажется введение более длительных отпусков по истечении определенного срока службы, чтобы уставшие военные имели возможность восстановиться.

Листовка во Львове с призывом к мобилизации в ВСУ Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

"Нет сейчас очередей в военкоматы. И все признают, что есть нюансы с кадрами и подготовкой (мобилизованных. - Ред.). А тут уже, грубо говоря, столько людей готовых. Не хочется, чтобы возникла ситуация, когда все пройденное окажется бесполезным, потому что тогда и государства может не стать", - отмечает он в беседе с DW. В первую очередь, нужно наладить процесс мобилизации, а потом думать о том, кого и когда увольнять, убежден боец.

"Может, определить какие-то первоочередные категории военных, например, у кого есть дети. Чтобы это было постепенно - одни приходят на замену другим. Но в первую очередь нужно исходить из потребностей ВСУ в количестве личного состава. Потому что домой всем хочется, но вопрос с войной надо закрыть, чтобы больше к нему не возвращаться", - говорит Вадим.

В Раде готовят комплексный законопроект

Вопросами мобилизации и демобилизации задались и в Верховной раде. Еще в конце марта законопроект с предложением ввести возможность демобилизации после 18 месяцев службы зарегистрировал депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. С тех пор документ находится на рассмотрении постоянного комитета по нацбезопасности и обороне, но дело никак не сдвинется с места, посетовал в разговоре с DW депутат.

"Если бы он был принят тогда, то у ВСУ было бы полгода на то, чтобы понять, кто хочет уйти, и определить количество людей, которых нужно заменить", - сообщил Гончаренко. Кроме того, по его словам, Минобороны выступило против инициативы, аргументировав свою позицию тем, что "это может ударить по боеспособности сил обороны".

В данный момент постоянный комитет Рады по нацбезопасности и обороне готовит комплексный законопроект на основе всех представленных инициатив по изменению мобилизационных мероприятий и демобилизации, который должен появиться в парламенте к новому году, рассказал глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона 22 ноября.

По его словам, ответов на вопрос, что делать с людьми, которые два года без ротации находятся на фронте, военное руководство не предоставляет. "Поэтому мы как депутаты будем требовать этих ответов или будем просто сами принимать решения", - пообещал Арахамия.

В Минобороны выясняют масштаб потенциальных резервов

В то же время в министерстве обороны на запрос DW ответили, что понимают остроту проблемы, и заверили, что делают "все возможное", чтобы реагировать на ситуацию. В частности, было сказано, что Минобороны готовит проект "Оберег", который предусматривает создание единого государственного электронного реестра военнообязанных, а также реализует новый подход к пополнению рядов ВСУ в форме рекрутинга.

"В соответствии с реализацией вышеупомянутых проектов станет понятно количество потенциального личного состава резерва. После этого можно будет рассматривать возможность демобилизации", - заявили в министерстве обороны Украины.

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