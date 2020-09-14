Возле лагеря беженцев на греческом Самосе вспыхнул пожар

На греческом острове Самос возле лагеря беженцев вспыхнул пожар. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил мэр местечка Вати Йоргос Станцос.

По его словам, возгорание произошло в районе центра для регистрации мигрантов и беженцев. Как передал портал Samos Today, пожарным удалось частично взять ситуацию под контроль уже вечером во вторник. По словам Станцоса, лагерю ничего не угрожает. Несколько мужчин задержаны по подозрению в поджоге.

В лагере выявлены инфицированные коронавирусом

В лагере Вати, рассчитанном на 650 человек, проживают 4600 мигрантов. 15 сентября здесь были выявлены два человека, инфицированные коронавирусом.

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил Мориа на греческом Лесбосе - крупнейший в ЕС лагерь для беженцев и мигрантов. В нем находились порядка 12 600 человек - при допустимом максимуме в 2800. Пожару также предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что объект ранее закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования вирусом нового типа.

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