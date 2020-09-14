 Возле лагеря беженцев на греческом Самосе вспыхнул пожар | Новости из Германии о Европе | DW | 16.09.2020

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Европа

Возле лагеря беженцев на греческом Самосе вспыхнул пожар

По словам мэра Йоргоса Станцоса, огонь вспыхнул возле центра для регистрации мигрантов и беженцев. Несколько мужчин задержаны по подозрению в поджоге.

Импровизированный лагерь на Самосе

Импровизированный лагерь на Самосе

На греческом острове Самос возле лагеря беженцев вспыхнул пожар. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил мэр местечка Вати Йоргос Станцос.

По его словам, возгорание произошло в районе центра для регистрации мигрантов и беженцев. Как передал портал Samos Today, пожарным удалось частично взять ситуацию под контроль уже вечером во вторник. По словам Станцоса, лагерю ничего не угрожает. Несколько мужчин задержаны по подозрению в поджоге.

В лагере выявлены инфицированные коронавирусом

В лагере Вати, рассчитанном на 650 человек, проживают 4600 мигрантов. 15 сентября здесь были выявлены два человека, инфицированные коронавирусом.

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил Мориа на греческом Лесбосе - крупнейший в ЕС лагерь для беженцев и мигрантов. В нем находились порядка 12 600 человек - при допустимом максимуме в 2800. Пожару также предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что объект ранее закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования вирусом нового типа.

Смотрите также:

  • Пожар в лагере для беженцев Мориа на острове Лесбос

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    Два пожара за сутки полностью уничтожили лагерь

    На греческом острове Лесбос дотла сгорел крупнейший в стране лагерь для беженцев Мориа. В результате первого возгорания в ночь со вторника на среду лагерь сильно пострадал, последовавший за ним второй пожар окончательно уничтожил лагерь.

  • Беженцы идут по дороге вдоль горящего лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Причиной пожара могли стать поджоги

    По некоторым сообщениям, причиной возгораний могли стать поджоги, хотя доказательств этому нет. Пожару предшествовали беспорядки среди беженцев в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом. Некоторые мигранты обвиняют в поджоге местных жителей: отношения между беженцами и населением острова давно были напряженными.

  • На руинах лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Погибших и пострадавших нет

    К утру среды пожар в основном был потушен. Вице-губернатор Лесбоса в интервью местной радиостанции заявил, что лагерь сгорел дотла. Погибших и пострадавших от ожогов нет, но у нескольких человек зафиксированы легкие отравления угарным газом.

  • Сгоревшие палатки лагеря Мориа наутро после пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    "Пятно позора" на теле Европы

    Созданный в 2015 году лагерь для беженцев Мориа изначально был рассчитан на 2800 человек. Однако он был переполнен уже на протяжении нескольких лет. До пожара там проживали около 12 600 беженцев. Правозащитники неоднократно критиковали условия жизни в лагере, называя его "пятном позора" на теле Европы.

  • Беженцы лежат на одеялах и сумках на земле под открытым небом

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Без крова в Европе

    По данным местного новостного портала Lesvospost, более 3000 палаток, тысячи контейнеров, а также помещения администрации и местная клиника уничтожены огнем. По официальным данным, без крыши над головой остались более 3,5 тысячи человек.

  • Беженцы из сгоревшего лагеря спят на дороге

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Местные жители требуют немедленной эвакуации беженцев

    Ситуация на острове Лесбос накаляется. Сотни беженцев пытаются найти укрытие в полях и оливковых рощах вокруг сгоревшего лагеря. Местные жители требуют немедленной эвакуации мигрантов и протестуют против их пребывания на острове. Их недоверие и страх усиливаются сообщениями о том, что накануне пожара в лагере были зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусом.

  • Беженцы спасаются от пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение

    Часть беженцев решено разместить на двух военных кораблях греческого флота, которые прибудут к Лесбосу 10 сентября, и на пришвартованном у берега острова пароме. Местные власти сообщили, что в ближайшем времени на месте сгоревшего лагеря планируется возвести палаточный городок. На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение на ближайшие четыре месяца.

  • 400 детей из лагеря Мориа переправляют самолетом с острова на материковую часть Греции

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    400 детей из лагеря Мориа переправлены на материк

    После пожара комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной переправы на материк и дальнейшего размещения 400 детей и подростков из лагеря, находившихся без сопровождения взрослых.

  • Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Хайко Мас: "Пожар в лагере беженцев - гуманитарная катастрофа"

    Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас назвал случившееся гуманитарной катастрофой и призвал страны ЕС принять пострадавших от пожара. Ряд федеральных земель ФРГ выразили готовность разместить мигрантов с Лесбоса, но глава МВД Хорст Зеехофер отметил, что вначале министерство должно утвердить программу приема беженцев, и вновь подчеркнул, что они должны быть распределены по всем странам-членам ЕС.

  • Участники демонстрации в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Жители Германии требуют принять беженцев с Лесбоса

    В столице Германии и других крупных городах страны 9 сентября прошли демонстрации, участники которых призвали власти ФРГ и Евросоюза немедленно эвакуировать мигрантов с греческого острова Лесбос и из лагерей на других греческих островах и разместить их в странах ЕС.

  • Участники акции солидарности с беженцами в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Акции солидарности с беженцами прошли в ряде городов Германии

    По данным полиции, в Берлине в демонстрации солидарности с беженцами приняли участие около трех тысяч человек, в Лейпциге - 1800, в Гамбурге больше 1200, во Франкфурте-на-Майне - примерно 300 человек.

    Автор: Марина Барановская


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