Немецким спасателям из THW помешали помочь беженцам в Греции

Проект германской Службы технической помощи THW (Technisches Hilfswerk, выполняет функции МЧС в ФРГ. - Ред.), который планировалось реализовать в лагере для беженцев и мигрантов на греческом острове Самос, сорвался из-за "политических проблем" и противодействия местных властей. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщил еженедельник Welt am Sonntag.

По его данным, правительство Германии поручило THW помочь греческой стороне с улучшением водоснабжения, работы должны были быть проведены еще в марте.

"Очевидные технические проблемы (недостаточное снабжение водой нового лагеря) при более внимательном рассмотрении оказались политически (мотивированными. - Ред.). Речь идет, к примеру, об отсоединении магистрального водопровода от нового лагеря. В связи с этим проблемы не могут быть решены технически, а только политически", - говорится в отчете THW, направленном МВД Германии.

По оценкам Службы технической помощи, водопровод был отсоединен муниципальной администрацией в связи с протестами населения против нового лагеря для беженцев.

Кроме того, у THW имелись сведения о наличии поблизости колодца, но ее сотрудники не смогли его найти, поскольку администрации острова якобы неизвестно "его точное местонахождение". Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf) изначально обещало выделить на реализацию проекта THW на Самосе 500 тысяч евро, однако инициатива не реализована до сих пор.

С 2016 года по линии ЕС перечислены 2,64 млрд евро

Между тем в Еврокомиссии указали, что с 2016 года из фондов ЕС перечислены 2,64 млрд евро на помощь Греции в размещении мигрантов и процедурные моменты, связанные с предоставлением им убежища.

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил Мориа на греческом Лесбосе - крупнейший в ЕС лагерь для беженцев и мигрантов. В нем проживали порядка 12 600 человек, хотя рассчитан он всего на 2800. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе объект закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования коронавирусом.

Смотрите также: