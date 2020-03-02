 Немецким спасателям из THW помешали помочь беженцам в Греции | Новости из Германии о Германии | DW | 13.09.2020

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Германия

Немецким спасателям из THW помешали помочь беженцам в Греции

Германская Служба технической помощи THW столкнулась с противодействием администрации греческого острова Самос при реализации проекта по улучшению водоснабжения лагеря для беженцев.

Беспорядки в одном из Лагерей для беженцев на острове Самос

Беспорядки в одном из Лагерей для беженцев на острове Самос

Проект германской Службы технической помощи THW (Technisches Hilfswerk, выполняет функции МЧС в ФРГ. - Ред.), который планировалось реализовать в лагере для беженцев и мигрантов на греческом острове Самос, сорвался из-за "политических проблем" и противодействия местных властей. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщил еженедельник Welt am Sonntag.

По его данным, правительство Германии поручило THW помочь греческой стороне с улучшением водоснабжения, работы должны были быть проведены еще в марте.

"Очевидные технические проблемы (недостаточное снабжение водой нового лагеря) при более внимательном рассмотрении оказались политически (мотивированными. - Ред.). Речь идет, к примеру, об отсоединении магистрального водопровода от нового лагеря. В связи с этим проблемы не могут быть решены технически, а только политически", - говорится в отчете THW, направленном МВД Германии.

По оценкам Службы технической помощи, водопровод был отсоединен муниципальной администрацией в связи с протестами населения против нового лагеря для беженцев.

Кроме того, у THW имелись сведения о наличии поблизости колодца, но ее сотрудники не смогли его найти, поскольку администрации острова якобы неизвестно "его точное местонахождение". Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf) изначально обещало выделить на реализацию проекта THW на Самосе 500 тысяч евро, однако инициатива не реализована до сих пор.

С 2016 года по линии ЕС перечислены 2,64 млрд евро

Между тем в Еврокомиссии указали, что с 2016 года из фондов ЕС перечислены 2,64 млрд евро на помощь Греции в размещении мигрантов и процедурные моменты, связанные с предоставлением им убежища.

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил Мориа на греческом Лесбосе - крупнейший в ЕС лагерь для беженцев и мигрантов. В нем проживали порядка 12 600 человек, хотя рассчитан он всего на 2800. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе объект закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования коронавирусом.

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    Два пожара за сутки полностью уничтожили лагерь

    На греческом острове Лесбос дотла сгорел крупнейший в стране лагерь для беженцев Мориа. В результате первого возгорания в ночь со вторника на среду лагерь сильно пострадал, последовавший за ним второй пожар окончательно уничтожил лагерь.

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    Причиной пожара могли стать поджоги

    По некоторым сообщениям, причиной возгораний могли стать поджоги, хотя доказательств этому нет. Пожару предшествовали беспорядки среди беженцев в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом. Некоторые мигранты обвиняют в поджоге местных жителей: отношения между беженцами и населением острова давно были напряженными.

  • На руинах лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Погибших и пострадавших нет

    К утру среды пожар в основном был потушен. Вице-губернатор Лесбоса в интервью местной радиостанции заявил, что лагерь сгорел дотла. Погибших и пострадавших от ожогов нет, но у нескольких человек зафиксированы легкие отравления угарным газом.

  • Сгоревшие палатки лагеря Мориа наутро после пожара

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    "Пятно позора" на теле Европы

    Созданный в 2015 году лагерь для беженцев Мориа изначально был рассчитан на 2800 человек. Однако он был переполнен уже на протяжении нескольких лет. До пожара там проживали около 12 600 беженцев. Правозащитники неоднократно критиковали условия жизни в лагере, называя его "пятном позора" на теле Европы.

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    Без крова в Европе

    По данным местного новостного портала Lesvospost, более 3000 палаток, тысячи контейнеров, а также помещения администрации и местная клиника уничтожены огнем. По официальным данным, без крыши над головой остались более 3,5 тысячи человек.

  • Беженцы из сгоревшего лагеря спят на дороге

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Местные жители требуют немедленной эвакуации беженцев

    Ситуация на острове Лесбос накаляется. Сотни беженцев пытаются найти укрытие в полях и оливковых рощах вокруг сгоревшего лагеря. Местные жители требуют немедленной эвакуации мигрантов и протестуют против их пребывания на острове. Их недоверие и страх усиливаются сообщениями о том, что накануне пожара в лагере были зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусом.

  • Беженцы спасаются от пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение

    Часть беженцев решено разместить на двух военных кораблях греческого флота, которые прибудут к Лесбосу 10 сентября, и на пришвартованном у берега острова пароме. Местные власти сообщили, что в ближайшем времени на месте сгоревшего лагеря планируется возвести палаточный городок. На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение на ближайшие четыре месяца.

  • 400 детей из лагеря Мориа переправляют самолетом с острова на материковую часть Греции

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    400 детей из лагеря Мориа переправлены на материк

    После пожара комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной переправы на материк и дальнейшего размещения 400 детей и подростков из лагеря, находившихся без сопровождения взрослых.

  • Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Хайко Мас: "Пожар в лагере беженцев - гуманитарная катастрофа"

    Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас назвал случившееся гуманитарной катастрофой и призвал страны ЕС принять пострадавших от пожара. Ряд федеральных земель ФРГ выразили готовность разместить мигрантов с Лесбоса, но глава МВД Хорст Зеехофер отметил, что вначале министерство должно утвердить программу приема беженцев, и вновь подчеркнул, что они должны быть распределены по всем странам-членам ЕС.

  • Участники демонстрации в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Жители Германии требуют принять беженцев с Лесбоса

    В столице Германии и других крупных городах страны 9 сентября прошли демонстрации, участники которых призвали власти ФРГ и Евросоюза немедленно эвакуировать мигрантов с греческого острова Лесбос и из лагерей на других греческих островах и разместить их в странах ЕС.

  • Участники акции солидарности с беженцами в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Акции солидарности с беженцами прошли в ряде городов Германии

    По данным полиции, в Берлине в демонстрации солидарности с беженцами приняли участие около трех тысяч человек, в Лейпциге - 1800, в Гамбурге больше 1200, во Франкфурте-на-Майне - примерно 300 человек.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:41

Коронавирус остановил помощь беженцам?

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