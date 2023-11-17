  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ЗдоровьеГлобальные темы

ВОЗ: Смертность от кори в мире выросла за год в 1,5 раза

Роман Сулима
17 ноября 2023 г.

Во всем мире из-за снижения охвата вакцинации значительно растет заболеваемость и смертность от кори. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу.

https://p.dw.com/p/4Z4OG
Мать с ребенком в Танзании
Фото: DW

По итогам 2022 года после многолетнего снижения охвата вакцинацией против кори количество заболевших этим вирусным заболеванием выросло на 18%, а число умерших от инфекции - на 43% (по сравнению с 2021 годом). Об этом говорится в новом совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), опубликованном в четверг, 16 ноября.

Число заболевших оценивается "на уровне 9 миллионов человек, а умерших - на уровне 136 тысяч, большинство из которых составляют дети", уточняют в докладе. Как подсчитали авторы доклада, в 2022 году масштабные вспышки заболевания произошли в 37 странах по сравнению с двадцатью двумя странами годом ранее.

"Рост числа вспышек кори и смертности от нее поражает, но, к сожалению, не является неожиданным на фоне снижения показателей вакцинации, который мы наблюдаем в последние годы", - отметил в рамках доклада директор управления Центра по контролю и профилактики заболеваний по глобальной иммунизации Джон Вертефей.

ВОЗ и ЦКПЗ призывают вакцинировать всех детей против кори

В докладе отмечается, что наиболее низкие показатели вакцинации, всего 66%, как и прежде, зафиксированы в странах с низким уровнем дохода, в которых выше всего риск смерти от кори. Более половины из 22 миллионов детей, пропустивших первую дозу такой вакцины в 2022 году, проживают всего лишь в 10 странах: Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и Филиппинах.

"ЦКПЗ и ВОЗ настоятельно призывают страны выявлять непривитых детей и вакцинировать всех детей против кори и других вакциноконтролируемых заболеваний", - говорится в совместном докладе. В организациях рекомендуют заинтересованным сторонам во всем мире обеспечивать вакцинацией наиболее уязвимые группы населения.

ЦКПЗ и ВОЗ являются сооснователями Партнерства по борьбе с корью и краснухой - глобальной инициативы, призванной остановить распространение этих двух инфекций.

Смотрите также:

Антиваксеры в России: почему их так много?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пятая волна коронавируса: Португалия стала первой страной с растущим числом заражений (08.07.2022)

Пятая волна коронавируса: Португалия стала первой страной с растущим числом заражений (08.07.2022)

Все обеспокоены ростом числа заражений коронавирусом. Надежды на то, что летом уровень заболеваний в северном полушарии будет низким, не оправдались. Португалия стала первой европейской страной, которую накрыла летняя волна болезни. Следующими странами, которые наверняка столкнутся с ростом числа инфекций, будут Германия, Великобритания, Испания. Чему их может научить опыт Португалии?
Здоровье8 июля 2022 г.02:58 мин.
external

Как и почему в Берлине разогнали акцию COVID-отрицателей (18.11.2020)

Как и почему в Берлине разогнали акцию COVID-отрицателей (18.11.2020)

Бундестаг одобрил закон о борьбе с инфекционными заболеваниями. В то же время у здания Рейхстага собрались тысячи людей, выступающих против ужесточения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. После неоднократных предупреждений полиция, применяя водометы, вытеснила митингующих.
Здоровье18 ноября 2020 г.02:03 мин.

Совместный релиз ЦКПЗ и ВОЗ

www.who.int