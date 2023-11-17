ВОЗ: Смертность от кори в мире выросла за год в 1,5 раза

По итогам 2022 года после многолетнего снижения охвата вакцинацией против кори количество заболевших этим вирусным заболеванием выросло на 18%, а число умерших от инфекции - на 43% (по сравнению с 2021 годом). Об этом говорится в новом совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), опубликованном в четверг, 16 ноября.

Число заболевших оценивается "на уровне 9 миллионов человек, а умерших - на уровне 136 тысяч, большинство из которых составляют дети", уточняют в докладе. Как подсчитали авторы доклада, в 2022 году масштабные вспышки заболевания произошли в 37 странах по сравнению с двадцатью двумя странами годом ранее.

"Рост числа вспышек кори и смертности от нее поражает, но, к сожалению, не является неожиданным на фоне снижения показателей вакцинации, который мы наблюдаем в последние годы", - отметил в рамках доклада директор управления Центра по контролю и профилактики заболеваний по глобальной иммунизации Джон Вертефей.

ВОЗ и ЦКПЗ призывают вакцинировать всех детей против кори

В докладе отмечается, что наиболее низкие показатели вакцинации, всего 66%, как и прежде, зафиксированы в странах с низким уровнем дохода, в которых выше всего риск смерти от кори. Более половины из 22 миллионов детей, пропустивших первую дозу такой вакцины в 2022 году, проживают всего лишь в 10 странах: Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и Филиппинах.

"ЦКПЗ и ВОЗ настоятельно призывают страны выявлять непривитых детей и вакцинировать всех детей против кори и других вакциноконтролируемых заболеваний", - говорится в совместном докладе. В организациях рекомендуют заинтересованным сторонам во всем мире обеспечивать вакцинацией наиболее уязвимые группы населения.

ЦКПЗ и ВОЗ являются сооснователями Партнерства по борьбе с корью и краснухой - глобальной инициативы, призванной остановить распространение этих двух инфекций.

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