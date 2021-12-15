"Восточное партнерство" берет курс на безопасность и решение конфликтов

Одна из целей инициативы ЕС "Восточное партнерство" (ВП) - стабильность в шести странах Восточной Европы. Но именно стабильности в этом регионе и нет. Пять государств в нем - Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан - вовлечены в различные территориальные конфликты. А в Беларуси продолжаются жесткие репрессии, начавшиеся во время президентских выборов 2020 года.

На протяжении более чем десяти лет своей истории ВП не играло большой роли в попытках урегулирования этих конфликтов. Но шестой саммит "Восточного партнерства", прошедший 15 декабря в Брюсселе, продемонстрировал, что ситуация начала меняться.

Шаг к примирению Армении и Азербайджана?

Хотя само мероприятие проходило 15 декабря, лидеры нескольких стран ВП - в частности, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - прибыли накануне. Во второй половине дня 14 декабря председатель Европейского совета Шарль Мишель собрал лидеров обеих враждующих стран. Их переговоры длились более четырех часов.

Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Шарль Мишель

В ноябре Мишелю во время телефонного звонка уже удалось уговорить Пашиняна и Алиева установить прямую линию связи между министрами обороны обеих стран. Теперь же глава Евросовета предложил помощь Евросоюза в делимитации и демаркации границы. Алиев и Пашинян согласились, что для начала переговоров о делимитации и демаркации "следует предпринять дальнейшие осязаемые шаги для снижения напряжения", следует из заявления Евросовета.

Это может звучать как не слишком большой прорыв, но один из чиновников ЕС заявил корреспонденту DW, что атмосфера на саммите была "положительной", в частности благодаря встрече между Пашиняном и Алиевом накануне. По его словам, лидеры стран Евросоюза отметили события в Брюсселе "как очень положительное развитие после 30 лет конфликта".

Такого же мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский. "Сегодня был один очень важный исторический теплый момент. Мы поприветствовали коллег из Азербайджана и Армении - сегодня атмосфера их диалога была достаточно положительной", - заявил он и добавил, что это "большое достижение со стороны ЕС и лично Шарля Мишеля". Зеленский высказал надежду, что "когда-то так будет и в войне между Украиной и Россией".

Что думают по этому поводу сами Пашинян и Алиев, осталось непонятным, подходов к прессе ни один, ни другой во время саммита не делали. Косвенно определить это тоже было невозможно. Традиционно за сборами президентов и премьеров в главном зале здания "Европа" можно было понаблюдать перед началом их заседания. Когда Алиев непринужденно беседовал с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили, а потом и премьер-министром Испании Педро Санчесом, Пашинян в зале отсутствовал.

Что Зеленский думает о возможности диалога ЕС с Россией

Большое внимание на саммите "Восточного партнерства" уделили и другому конфликту - между Россией и Украиной. Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции в очередной раз предупредил, что в случае дальнейшей военной агрессии Москвы против Украины будет "сильный ответ" и придется "заплатить высокую цену".

Этой теме посвятил большинство своих встреч и Зеленский. Своих коллег из ЕС он убеждал в том, что новые санкции против России следует ввести до возможной эскалации, ведь это, по его мнению, предотвратит рост напряженности.

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц

Около полутора часов президент Украины посвятил встречам с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Когда Зеленского попросили прокомментировать заявление Шольца о желании открыть "окно диалога" с президентом России Владимиром Путиным, он ответил: "Мне кажется, (будет. - Ред.) достаточно холодно. Чтобы вот так открывать окна, нужно точно понимать, что там за окнами. Если бы канцлер спросил меня, - мы-то давно соседи и хорошо с коллегами из РФ знаем друг друга, - я бы ему сказал, что вначале надо выяснить, что там - снег или дождь, и рады ли тебе".

"Восточное партнерство" и сотрудничество в сфере безопасности

Вопросы безопасности получили более выразительную роль и в итоговой декларации саммита - чего добивалась, в частности, Украина. Так, в документе говорится о намерении поддерживать мирное решение конфликтов, а также предотвращать их. В коммюнике сказано и об усилении сотрудничества в сфере безопасности, а также диалогов и практического сотрудничества в рамках Общей политики по безопасности и обороне ЕС. Документ обещает и учения по кибербезопасности и противостоянию гибридным угрозам. В декларации приветствуются и усилия ЕС в предотвращении конфликтов, их решении, а также укреплении доверия.

Как известно, в последнее время Евросоюз пытался решить не только конфликт между Ереваном и Баку. Шарль Мишель выступил посредником в конфликте между властями и оппозицией в Грузии. Кроме того, 15 декабря ЕС и Молдова подписали соглашение о выделении Брюсселем Кишиневу 60 млн евро для преодоления газового кризиса.

Символическое присутствие Беларуси на саммите ЕС

Поскольку ЕС не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, то его на саммит не пригласили. При этом в декларации высказали сожаление по поводу решения Минска приостановить участие в ВП. "ЕС с нетерпением ожидает возобновления сотрудничества с властями Беларуси, как только будут созданы необходимые условия для перехода к демократии", - отмечается в коммюнике.

"Нас недостает одной страны, не присутствующей здесь сегодня. Но здесь есть пустое кресло для Беларуси, как символическое место", - заявил Мишель, начиная заседание на саммите.

Впрочем, самого кресла как раз и не было. На овальном столе в зале заседаний между Финляндией и Эстонией действительно стояла табличка с надписью "Беларусь" и красно-зеленый флажок. Однако между премьерами скандинавской и балтийской стран Санной Марин и Каей Каллас пустого кресла не оказалось. Источники DW в ЕС объяснили, что кресло имелось в виду не буквально, а как символическое место, зарезервированное для Беларуси.

И если Минск вернется за стол "Восточного партнерства", то страна сможет воспользоваться новым экономическим и инвестиционным планом. На все шесть государств ЕС готов выделить 2,3 млрд евро. Но без перехода к демократии Беларусь этих инвестиций не увидит.

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