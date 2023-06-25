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Армия Японии тестирует систему спутниковой связи Starlink

Сергей Ромашенко
25 июня 2023 г.

Японские военные тестируют сеть Starlink для своих сухопутных, морских и воздушных войск. В настоящее время армия Японии использует два собственных спутника X-диапазона.

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Терминал Starlink в Изюме, сентябрь 2022 года
Антенна StarlinkФото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Вооруженные силы Японии рассматривают возможность использования сети спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, сообщила в воскресенье, 25 июля, японская газета "Иомиури" со ссылкой на источники в правительстве в Токио.

По сведениям издания, японские военные тестируют сеть этой компании для своих сухопутных, морских и воздушных сил на десяти объектах с марта 2023 года. Они рассматривают возможность официального внедрения системы Starlink с нового финансового года, который начнется в апреле 2024-го. Министерство обороны Японии пока не комментировало эту информацию.

В настоящее время армия Японии использует два собственных спутника X-диапазона.

Starlink в Украине

Технология Starlink используется Украиной на поле боя для отражения российской агрессии. Россия пытается заблокировать эту систему.

В октябре Илон Маск заявил, что SpaceX не может позволить себе бесконечно финансировать использование Starlink в Украине. Министерство обороны США в июне сообщило, что оно заключило контракт со SpaceX для дальнейшего использования Starlink в Украине.

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