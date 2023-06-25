Армия Японии тестирует систему спутниковой связи Starlink
Вооруженные силы Японии рассматривают возможность использования сети спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, сообщила в воскресенье, 25 июля, японская газета "Иомиури" со ссылкой на источники в правительстве в Токио.
По сведениям издания, японские военные тестируют сеть этой компании для своих сухопутных, морских и воздушных сил на десяти объектах с марта 2023 года. Они рассматривают возможность официального внедрения системы Starlink с нового финансового года, который начнется в апреле 2024-го. Министерство обороны Японии пока не комментировало эту информацию.
В настоящее время армия Японии использует два собственных спутника X-диапазона.
Starlink в Украине
Технология Starlink используется Украиной на поле боя для отражения российской агрессии. Россия пытается заблокировать эту систему.
В октябре Илон Маск заявил, что SpaceX не может позволить себе бесконечно финансировать использование Starlink в Украине. Министерство обороны США в июне сообщило, что оно заключило контракт со SpaceX для дальнейшего использования Starlink в Украине.
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