Volkswagen и BMW увеличили продажи в США в 2018 году

Немецкие автомобильные концерны Volkswagen и BMW отчитались о продажах своих моделей на рынке Соединенных Штатов. Так, VW в 2018 году продал в США 354 064 автомобиля. Это на 4,2 процента больше, чем годом ранее, говорится в сообщении концерна, опубликованном в четверг, 3 января.

Наибольшим спросом у американцев пользуется модель класса SUV Tiguan. В структуре продаж VW в США доля представителей этого класса автомобилей за минувший год увеличилась с 23 до 47 процентов. Volkswagen второй год подряд демонстрирует рост числа проданных автомобилей в Соединенных Штатах.

Концерн BMW также увеличил свои продажи на американском рынке - впервые с 2015 года. В прошедшем году владельцев в США обрели 311 014 автомобилей этой марки, что на 1,7 процента больше, чем годом ранее, отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь, ряд крупных игроков местного автомобильного рынка в 2018 году продемонстрировали сокращение продаж. Так, корпорация General Motors реализовала около 3 миллионов автомобилей (на 1,6 процента меньше, чем в 2017 году), а Ford - 2,5 миллиона (снижение на 3,5 процента).

Массовый отзыв VW с рынка США из-за "дизельгейта"

В результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.

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