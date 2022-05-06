Берлин осудил целенаправленные атаки РФ на аграрную отрасль Украины

На 73-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 7 мая (время московское).

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Украинские ученые, правозащитники и бывшие диссиденты обратились к президентам Турции Реджепу Эрдогану и Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу (Olaf Scholz) и Федеральному cовету Швейцарии, призвав их помочь в освобождении украинцев из Мариуполя и "Азовстали". "Более 70 дней военные, а также гражданские лица, у которых не было шансов выжить в оккупации, остаются в укрытии завода "Азовсталь". Без доступа к воде, еде, лекарствам. Военные не могут восполнить запасы оружия. Их бомбят из воздуха, моря, суши. Бои не прекращаются ни на час", - говорится в обращении инициативной группы "Первого декабря". Активисты указали, что "украинский гарнизон в Мариуполе находится в полном окружении несоизмеримым количеством российских войск" и отметили, что история знает множество примеров проявления воюющими сторонами доброй воли и позволения военным выйти из окружения.

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Воздушное командование "ЮГ" ВСУ сообщило об уничтожении российского ударного беспилотника "Форпост". Он был сбит утром 7 мая при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга страны, указывается в заявлении в Facebook. "Стоит отметить, что беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивается более чем в 7 миллионов долларов. Он может нести вооружение - контейнер с ракетой ПТРК", - указали украинские военные.

Берлин осудил атаки ВС РФ на аграрную отрасль Украины

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Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) решительно осудил целенаправленные атаки на сельское хозяйство Украины со стороны российских сил. Президент РФ Владимир Путин бесцеремонно использует запасы пшеницы Украины, заявил он в интервью dpa. Украинские фермеры вынуждены продавать запасы по смехотворным ценам или российские военные просто их отнимают, указал Оздемир. "В правовом государстве это, кстати, обозначается тремя словами: вымогательство, воровство и грабеж", - подчеркнул он.

По словам немецкого министра, ему известно о сообщениях из восточных регионов Украины о приведении экономических структур оккупированных районов к российским нормам. В частности, фермерам приходится сдавать заявления о своем имуществе или регистрироваться согласно российскому законодательству, указал Оздемир. Ситуация в Украине будет обсуждаться в рамках председательства Германии в G7 на встрече министров сельского хозяйства в Штутгарте на предстоящей неделе, сообщил он.

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