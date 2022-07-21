Генпрокурор: С начала войны в Украине убиты 358 детей

На 148-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 21 июля (время московское).

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По оценкам директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, в ходе войны в Украине погибли порядка 15 тысяч российских военнослужащих. Эту цифру он назвал, выступая в среду на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо.

Генпрокурор Украины: С начала войны убиты почти 360 детей

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С начала войны, развязанной Россией, в Украине убиты около 360 детей, сообщает Офис генерального прокурора. По состоянию на утро 21 июля, в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации погибло 358 детей, 681 ребенок получил ранения различной степени тяжести, говорится в сообщении.

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Наступление россиян в Донецкой области может закончиться оккупацией Славянска или Бахмута, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их данным, в последние несколько недель российские войска не достигли значительных успехов на Славянском направлении, они снижают наступательную активность в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области. Как прогнозируют эксперты ISW, россияне вскоре столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников.

Российские войска ведут воздушную разведку в Сумской и Черниговской областях

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Российские военные ведут воздушную разведку с помощью беспилотников в районах Черниговской и Сумской областей, говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Также сообщается об ударах из ствольной и реактивной артиллерии на Харьковском направлении, в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалеевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементьевка, Коробочкино и Прудянка. Россияне также безуспешно вели штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. В районе Новолуганского боевые действия продолжаются.

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Российские войска препятствуют выезду людей из оккупированного Мелитополя и за пропуск через блокпост требуют денег. Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона мэр города Иван Федоров. В Мелитополе сейчас проживают около 60 тысяч человек хотя точные цифры назвать сложно, подчеркнул он. Люди массово хотят уехать, но оккупанты почти никого не выпускают. "Возле Васильевки было более 700 авто мирных жителей, которые хотели эвакуироваться. Однако россияне остановили их", - сообщил Федоров. По его словам, были дни, когда солдаты РФ пропускали 4 машины, а были дни, когда 70. Проезд без очереди стоит от 100 до 500 долларов. Оккупанты тщательно обыскивают людей, отнимают у них вещи и ценности.

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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) зафиксировало массовые нарушения норм международного гуманитарного права в ходе войны, развязанной Россией против Украины. Наиболее серьезными случаями эксперты БДИПЧ называют бомбардировку Драматического театра в Мариуполе в середине марта, а также железнодорожного вокзала в Краматорске в начале апреля. Они считают действия российской стороны нарушением принципов соразмерности и уважения основных прав человека. Одновременно эксперты указали на нарушения норм международного права военнослужащими украинской армии, хотя и в меньшем масштабе, нежели российскими военными. В частности, в 53-страничном докладе БДИПЧ критикуется насилие над подозреваемыми в мародерстве. Кроме того, обе стороны допускают нарушения в обращении с военнопленными.

Россияне массированно обстреливают Николаев

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В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают, сообщил в Telegram-канале николаевский градоначальник Александр Сенкевич. Одновременно он призвал жителей соблюдать правила безопасности. В местных Telegram-каналах публикуют фото пожара после одного из взрывов. Очевидцы утверждают, что по городу были выпущены около 10 ракет, как минимум одна из них взорвалась в воздухе. В некоторых домах пропал свет.

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Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в порты Германии для последующей транспортировки в другие страны. Для этих целей он планирует переориентировать сеть, созданную для доставки гуманитарной помощи. Зерно будут доставлять, в частности, в порты Росток, Гамбург, а также Браке, расположенный вблизи Бремерхафена. Большая часть грузов будет поступать через Румынию, которая имеет протяженную границу с Украиной и располагает инфраструктурой, требуемой для перевозки сельхозпродукции. Еще часть грузов планируют перевозить через Польшу. "Мы будем стараться перевезти как можно больше зерна", - отметил представитель компании DB Cargo - "дочки" концерна Deutsche Bahn, не назвав конкретных объемов. По данным агентства Reuters, Deutsche Bahn планирует отправлять по нескольку железнодорожных составов в неделю.



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Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если она будет стоить ниже затрат на добычу, заявил в эфире Первого канала вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее стало известно, что страны G7 намерены установить предельную цену на российскую нефть, чтобы снизить возможности финансирования Москвой войны в Украине. "Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", - предупредил Новак.

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Министерство обороны России рассекретило имена командующих всеми четырьмя группировками, воюющими в Украине, сообщило интернет-издание The Insider.

Генерал-полковник Александр Лапин с 2017 года командует войсками Центрального военного округа

Если имена генералов, которые возглавляют группировки "Юг" (генерал армии Сергей Суровикин) и "Центр" (генерал-полковник Александр Лапин), уже были известны, то данные о руководителях "Севера" и "Запада" официально от российской стороны прозвучали впервые, подчеркивает издание. Фамилия генерал-лейтенанта Андрея Сычевого, командующего группировкой "Запад", была обнародована 20 июля в сообщении Минобороны об инспекции войск главой министерства Сергеем Шойгу. А информация о том, что группировкой "Восток" командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов, появилась в сообщении Минобороны РФ двумя днями ранее - 18 июля. Одновременно The Insider опубликовало сведения, которые ему удалось узнать обо всех четырех генералах.

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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс не считает правдивыми сообщения о болезнях Владимира Путина. "Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", - заявил Бёрнс на Форуме по безопасности в американском Аспене. В то же время он подчеркнул, что это - "неформальная оценка" разведслужбы. Сообщения о заболеваниях президента РФ периодически появляются в СМИ и социальных сетях со ссылками то на данные западных разведок, то на неназванных собеседников в окружении Владимира Путина. Последнее по времени было опубликовано вскоре после визита Путина в Иран, его автор утверждал, что во время этой поездки главе Кремля "четыре раза требовалось "отдохнуть" с присутствием медработника".

МЕРКОСУР отказала Зеленскому в выступлении на ее саммите

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Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить на ее саммите, который проходит 20-21 июля в парагвайском городе Луке. Как пояснил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано, странам-участницам организации не удалось достичь единства в вопросе о возможном выступлении Зеленского. По его словам, Киев уже уведомили об этом решении. Какие именно государства были против, Кано не сообщил. В МЕРКОСУР, помимо Парагвая, входят Уругвай, Аргентина и Бразилия. Просьбу позволить ему выступить на саммите этой организации Владимир Зеленский высказал в беседе с парагвайским президентом Марио Абдо Бенитесом в начале июля.

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Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о географическом расширении задач войны в Украине - это "всего лишь новая пропаганда российской стороны", заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью DW в среду, 20 июля.

Анналена Бербок во время интервью DW

"Россия каждый раз использует новые аргументы. Сейчас они (россияне. - Ред.) утверждают, что это связано с военной поддержкой (Украины Западом. - Ред.). Но они и прежде атаковали Киев и другие части Украины", - напомнила Бербок. Она отметила, что Запад не только поддерживает Украину, выражая солидарность с этой страной, но и продолжает оказывать ей военную помощь. Это объединенные усилия всех государств-членов НАТО, указала Анналена Бербок.

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За минувшие сутки украинские войска уничтожили в трех районах Херсонской области командный и командно-наблюдательный пункты россиян, а также шесть складов боеприпасов, сообщило оперативное командование "Юг". Согласно его данным, в течение 20 июля на юге страны ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач, в свою очередь авиация нанесла 10 ударов, в том числе семь – из бомбардировщиков и штурмовиков. В результате ракетно-артиллерийских ударов войска РФ потеряли убитыми 1️11️ солдат и офицеров, гаубицу "Мста-Б", 2️ самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", беспилотный летательный аппарат типа "Элерон", а также 1️3 ️единиц бронированной и другой автомобильной техники.

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В оккупированных российскими войсками Херсоне и Скадовске слышны взрывы и стрельба, передает агентство УНИАН. "В Скадовске были сильные взрывы. Сперва был слышен вертолет, потом стрельба и потом взрывы. Со стрельбой все затихло", - цитирует агентство очевидцев. В соцсетях появилось фото непосредственно из Херсона. По предварительной информации, пожар произошел на одном из складов. Судя по кадрам, пожар охватил немалую площадь, над городом поднялся столб дыма.

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Россия испытывает на Украине все, что может применить и против других стран Европы, заявил в вечернем видеообращении Владимир Зеленский. "Началось с газовых войн, а закончилось полномасштабным вторжением, ракетным террором и сожженными городами Украины", - напомнил украинский президент. Он призвал Запад не ослаблять санкционное давление на Москву и помочь Украине оружием. "Название "Himars" стало для наших людей почти родным - так же, как раньше Javelin или NLAW, как "Стугна" или "Нептун". И очевидно, что следующее такое же весомое название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы запрашиваем у партнеров", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Хроника событий 20 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 июля 00.00 - 13.59 >>>

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