 Еврокомиссия не ожидает возобновления работы ″Северного потока″ | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2022

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Россия

Еврокомиссия не ожидает возобновления работы "Северного потока"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 июля.

Приемный терминал газопровода Северный поток в Любмине на северо-востоке ФРГ

Приемный терминал газопровода "Северный поток" в Любмине на северо-востоке ФРГ

На 146-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 19 июля (время московское).

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По предварительной информации, в результате российского ракетного удара по Краматорску погиб один мирный житель, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Украина и Россия провели обмен телами погибших военных, сообщили в министерстве Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В назначенной Россией оккупационной администрации Запорожской области подтвердили обмен телами с украинской стороной по формуле "45 на 45". Все обмененные погибли на мариупольском направлении, уточнили там.

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Еврокомиссия исходит из того, что газопровод "Северный поток - 1" не возобновит работу после 21 июля - официального срока окончания планового техобслуживания. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного источника. "Мы работаем, исходя из того, что он не вернется в строй. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры", - сказал он Bloomberg. Ожидается, что Еврокомиссия 20 июля обнародует план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия возможного отключения его поставок Кремлем, пишет агентство.

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Советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что утром 19 июля около тысячи российских военных, базировавшихся на границе Донецкой области, вместе с техникой выдвинулись в сторону Запорожья. По его словам, большинство военных младше 23 лет, среди них есть и солдаты срочной службы, увтерждает Андрющенко. 

Хроника событий 19 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 июля 14.00 - 23.59 >>>

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    Автор: Александра Иванова


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