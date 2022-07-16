NYT: РФ посылает сигнал о переходе к более агрессивной фазе войны

На 144-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 17 июля (время московское).

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Крымский мост станет объектом для атаки Украины при появлении "первой технической возможности", заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Он указал, что мост проходит по территориальным водам Украины и с ним "могут случиться какие-то неприятности".

Зеленский: Иногда информационное оружие опаснее обычного

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Владимир Зеленский (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский посвятил видеообращение по итогам 143-го дня полномасштабного вторжения России проблеме информационной войны. "Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное", - подчеркнул он. "Сколько людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине?" - задался вопросом Зеленский. По его словам, в социальных сетях и на ряде сайтов "распространяются сознательные "вбросы" из России, цель которых только одна - дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором".

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Москва посылает сигнал о переходе к более агрессивной фазе войны в Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). Издание напомнило о приказе министра обороны России Сергея Шойгу о "дальнейшем наращивании действий группировок на всех операционных направлениях". Слова Шойгу, по всей видимости, стали ответом на способность Украины поражать российские цели на захваченных территориях благодаря недавно поставленному более современному и дальнобойному западному оружию - такому как американские реактивные системы залпового огня HIMARS и французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, констатирует газета.

Хроника событий 16 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 июля 00.00 - 13.59 >>>

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