Польша приняла уже 3,4 млн украинских беженцев

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 мая.
На 82-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 16 мая (время московское).
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Россия нанесла удары по 10 населенным пунктам Донецкой области, в результате которых 6 мирных жителей погибли, еще 12 получили ранения, сообщила полиция региона. По ее данным, под удар попали города Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, а также поселок Нью-Йорк, села Диброва и Бахмутское. Повреждены 36 объектов, в том числе относящиеся к жизненно важной инфраструктуре.
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Кремль объяснил, чем перспектива членства Финляндии и Швеции в НАТО отличается от возможного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. "У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такое развитие событий "несет огромные риски для всего континента".
В предшествующие вторжению в соседнюю страну месяцы российские власти неоднократно требовали "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.
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За истекшие сутки потери личного состава российской стороны выросли на 300 человек, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. По его данных, наибольшие потери силы РФ понесли на бахмутском и запорожском направлениях. Кроме того, ВСУ сообщили об уничтожении одного вертолета, 2 крылатых ракет, 8 танков, 11 беспилотных летательных аппаратов, 14 единиц автомобильной техники, 16 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских систем
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За прошедшие 2 месяца около 60 тысяч жителей Мелитополя (что составляет почти половину его населения) Запорожской области покинули город. Такие данные градоначальник Иван Федоров привел во время телемарафона.
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Около 3,4 млн беженцев из Украины пересекли польскую границу с момента росийского вторжения. Так, за минувшие сутки в Польшу прибыли еще 19,8 тысячи человек, сообщили польские пограничники.
Хроника событий 16 мая 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 15 мая 14.00 - 23.59 >>>
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