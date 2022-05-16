Польша приняла уже 3,4 млн украинских беженцев

На 82-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 16 мая (время московское).

++15.40++

Россия нанесла удары по 10 населенным пунктам Донецкой области, в результате которых 6 мирных жителей погибли, еще 12 получили ранения, сообщила полиция региона. По ее данным, под удар попали города Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, а также поселок Нью-Йорк, села Диброва и Бахмутское. Повреждены 36 объектов, в том числе относящиеся к жизненно важной инфраструктуре.

Кремль - о Финляндии, Швеции и НАТО

++15.20++

Кремль объяснил, чем перспектива членства Финляндии и Швеции в НАТО отличается от возможного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. "У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такое развитие событий "несет огромные риски для всего континента".

В предшествующие вторжению в соседнюю страну месяцы российские власти неоднократно требовали "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.

++15.00++

За истекшие сутки потери личного состава российской стороны выросли на 300 человек, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. По его данных, наибольшие потери силы РФ понесли на бахмутском и запорожском направлениях. Кроме того, ВСУ сообщили об уничтожении одного вертолета, 2 крылатых ракет, 8 танков, 11 беспилотных летательных аппаратов, 14 единиц автомобильной техники, 16 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских систем

Демонстрация в Мелитополе, март 2022 года

++14.30++

За прошедшие 2 месяца около 60 тысяч жителей Мелитополя (что составляет почти половину его населения) Запорожской области покинули город. Такие данные градоначальник Иван Федоров привел во время телемарафона.

Данные о беженцах из Украины в Польше

++14.05++

Около 3,4 млн беженцев из Украины пересекли польскую границу с момента росийского вторжения. Так, за минувшие сутки в Польшу прибыли еще 19,8 тысячи человек, сообщили польские пограничники.

Хроника событий 16 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм в селе Рудницкое в Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Церковь Преображения Господня в Харькове. Автор: Николай Пермяков

