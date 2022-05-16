 Суд в Москве оштрафовал ″Радио Свобода″ на 18 млн рублей за неудаление информации | Новости из Германии о России | DW | 16.05.2022

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Россия

Суд в Москве оштрафовал "Радио Свобода" на 18 млн рублей за неудаление информации

Общая сумма штрафов издания превышает 200 млн рублей.

Московское бюро Радио Свобода

Московское бюро "Радио Свобода"

Мировой суд в Москве оштрафовал издание "Радио Свобода" на 18 млн руб. за неудаление информации, доступ к которой "подлежит ограничению", сообщает "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу Тверского суда Москвы в понедельник, 16 мая.

"Радио свобода" признана виновной в 18 случаях неограничения доступа к подлежащему удалению контенту. За каждый из этих случаев издание получило штраф в один миллион рублей, уточнили в суде. До этого за такие же нарушения суд уже оштрафовал "Радио Свобода" на 15 млн и 12,8 млн руб.

Речь идет об привлечении "Радио Свобода" к административной ответственности за отказ удалять информацию о войне в Украине и о количестве погибших как среди мирного населения, так и среди российских солдат. Сайт издания заблокирован в России с 4 марта 2022 года за, как говорится в обосновании Роскомнадзора, "распространение фейков о происходящем на территории Украины".

Всего с 2021 года в отношении созданного в РФ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора Роскомнадзором были составлены более 800 протоколов за нарушения требования о маркировке СМИ-иноагентами на общую сумму почти 230 млн рублей, отмечает "Интерфакс".

Закон о "фейках" про российскую армию

Сразу после начала российского вторжения в Украину Роскомнадзорпредупредил СМИ, что при освещении "ситуации в Украине" допустимо цитировать только официальные российские источники. В противном случае ведомство пригрозило блокировками и штрафами до 5 млн рублей. В России также был принят закон о распространении "фейков" о российской армии и ее дискредитации, предусматривающий до 10 лет заключения том числе гражданам, публично высказывающим несогласие с войной.

После начала войны практически все независимые СМИ России были заблокированы под предлогом распространения ложной информации о "специальной военной операции". 

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    Автор: Николай Пермяков


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