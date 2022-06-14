Зеленский призвал Запад не затягивать с поставками Украине противоракетного оружия

На 111-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 15 июня (время московское).

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Североатлантический совет на уровне министров обороны соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15-16 июня. Встреча начнется с рабочего ужина 15 июня, на который приглашены партнеры из Евросоюза, Финляндии, Швеции, Грузии и Украины, сообщила пресс-служба организации. В штаб-квартире Североатлантического альянса также объявили, что 15 июня состоится отдельное заседание контактной группы по Украине, организованное США.

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Владимир Зеленский в вечернем видеообращении еще раз призвал лидеров стран Запада быстрее предоставить Украине современное противоракетное оружие. "Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами", - сказал украинский президент, напомнив о сегодняшнем ракетном ударе по Львовской и Тернопольской областям.

"На этой неделе будет много разных важных переговоров, и не только с европейскими политиками, которым под силу предоставить Украине современные противоракетные системы", - добавил Зеленский.

Хроника событий 13 июня 14:00 - 23:59 >>>

Хроника событий 13 июня 00:00 - 13:59 >>>

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