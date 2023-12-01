Война против Украины ослабит режим Путина?

Что на самом деле думают россияне о войне? Откуда исходит угроза режиму Путина? На кого обменять российских политзаключенных? Об этом шла речь на правозащитной конференции в Берлине.

В Берлине 1-2 декабря проходит конференция "Европейский правозащитный диалог. Поиск выхода из повседневной катастрофы". Такие форумы, посвященные защите прав человека, развитию гражданского общества в России и другим гуманитарным проблемам, проводятся в немецкой столице уже пять лет, на протяжении которых российский режим проводил год от года все более репрессивную внутреннюю и все более агрессивную внешнюю политику.

Война, развязанная Путиным в феврале 2022 года против Украины, сказалась и на правозащитной ситуации в самой России, усилила репрессии против представителей гражданского общества. Именно поэтому в отличие от прежних лет большинство участников конференции в этом году приехали в Берлин не из России, а из стран, в которые им пришлось эмигрировать.

Из 1000 приговоров только два оправдательных

Сергей Давидис, руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" привел на конференции такие цифры: "За время с начала полномасштабной войны России против Украины количество людей в наших списках политзаключенных увеличилось с 425 до 623 человек. Наши сведения, конечно же, не полны. Но это минимальная достоверная оценка. Сам тренд - увеличение числа политзаключенных на 30% меньше, чем за два года, говорит сам за себя".

Ольга Романова ("Русь сидящая") и Вадим Прохоров на акции в Берлине в поддержку Владимира Кара-Мурзы Фото: Nikita Jolkver/DW

Адвокат Вадим Прохоров, который защищал российских оппозиционеров, в частности Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина, подсчитал, что за прошлый год доля оправдательных приговоров в российских судах по уголовным делам составила только 0,18 процента.

"Такого нет нигде, такого не было даже при Сталине в Советском Союзе, - указал адвокат. - А по политическим делам оправдательных приговоров нет вообще". Политический ландшафт, по его оценке, зачищен полностью: "Легче по пальцам одной руки перечислить, кто из реально оппозиционных политиков в России еще остался на воле".

Как обменять Кара-Мурзу на Красикова?

Прохоров не видит шансов на то, что осужденные политзаключенные смогут выйти на свободу по истечении их сроков. Им, считает адвокат, непременно "добавят", как это делали при Сталине в 1947-1948 годах. Он предлагает подумать о международных обменах, как это практиковалось в советское время, называет имена Владимира Буковского, Натана Щаранского, Александра Гинзбурга.

На заседании суда по делу об убийстве Хангошвили Фото: Odd Andersen/AFP Pool/doa/picture alliance

"Тем более, что конкретно здесь в Германии один человек, содержащийся в одной из берлинских тюрем, для соответствующего обмена есть", - сказал Прохоров, имея в виду Вадима Красикова, предположительно сотрудника ФСБ, осужденного за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Прохоров считает, что путинский режим заинтересован в обмене этого человека, и надеется на "гуманистические традиции, заложенные давным-давно германскими правительствами". Он напоминает о роли канцлеров Вилли Брандта (Willy Brand), благодаря которому Александра Солженицына в свое время выслали из СССР, а не отправили в ГУЛАГ, и Гельмута Коля (Helmut Kohl) в обмене Щаранского.

Что думают россияне о войне на самом деле

Отдельная панель конференции была посвящена отношению россиян к войне против Украины и толкованию опросов общественного мнения в России. "Иллюзия большинства - вот ключевой механизм, который используют российские пропагандисты, - считает Алексей Миняйло, гражданский активист, сооснователь исследовательского проекта "Хроники". - Используя этот естественный социально-биологический механизм, пытаются убедить людей, что все вокруг "зигуют", чтобы и те, кто сомневается, тоже "зиговали". Важно, по его словам, правильно понимать и интерпретировать данные соцопросов. Более точную картину того, что происходит в обществе, можно, если приложить дополнительные усилия. Миняйло привел такой пример:

Российские призывники Фото: Donat Sorokin/dpa/TASS/picture alliance

51% опрошенных заявили, что "поддерживают СВО" (войну России против Украины. - Ред.) Если, однако, из них вычесть тех, кто поддержал бы решение Путина вывести войска из Украины и начать мирные переговоры без достижения целей, то останутся только 27 процентов. А если дополнительно спросить, что должно быть приоритетом бюджета - армия или социальная сфера, то сторонников войны останется всего 12 процентов.

Менее оптимистично оценивает настроения в российском обществе старший научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников. По его словам, режим сумел сформировать идеологию и найти убедительные для населения слова, описывая происходящее как "национально-освободительную борьбу". Кроме того, продолжал Колесников, в России огромное количество зависящих от государства людей, к числу которых он относит не только бюджетников, но и частные компании как крупные, так и мелкие.

Колесников говорил об индифферентности россиян как способе уберечься от реальности, об их нежелании знать, что происходит, о самоцензуре руководителей театров и книжных магазинов, о реанимации действовавшего еще в советские времена социального контракта. "Мы вас не всех вовлекаем в окопы, только тех, кто пока хочет этим заниматься, но в благодарность за это вы должны нас поддерживать, - пояснил эксперт. - И в целом общество пошло на этот социальный контракт".

Поражение России укрепит или ослабит Путина?

Разошлись участники конференции в Берлине и во мнении о том, как война в Украине или поражение в ней России может повлиять на режим Путина. Иван Тютрин, сооснователь, член Совета Форума свободной России не видит внутри страны "никаких ресурсов для протеста, для революции" и единственным фактором, способным привести к переменам, считает поражение в войне. "Есть Крымская война, есть русско-японская война, есть поражение (СССР. - Ред.)в Афганистане, - напоминает он. - Каждый раз, когда Россия проигрывала войну, это являлось триггером для серьезных изменений внутри страны".

Ирина Щербакова Фото: Ingo Wagner/dpa/picture alliance

Аналогичной точки зрения придерживается Ирина Щербакова, историк, сопредседатель Международной ассоциации "Мемориал": "Поражение в войне, если и не заставит режим полностью измениться, и не произойдет решающего коллапса или крушения, то это, на мой взгляд, единственный фактор, который может по-настоящему этот режим подточить".

"Если посмотреть на примеры других автократий, то поражение в больших войнах не всегда приводило к падениям режимов", - возразила Ольга Ирисова, политический аналитик, соосновательница и главный редактор проекта Riddle. Она привела в пример Саддама Хуссейна, авторитарное правление которого только укрепилось после поражения Ирака в войне против Кувейта в 1991 году.

Владислав Иноземцев Фото: DW

Не верит в позитивное воздействие возможного поражения России в войне с Украиной и экономист, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Перспективы смены режима он называет "безрадостными": "Режим очень гибкий и потому устойчивый".

Поражение или победа в Украине, по его словам, вообще ничего на значат для судеб режима: "Идея победы сегодня уже ушла, за два года войны она стала настолько рутинной, что закончится война или не закончится, население узнает из радио и телевидения, кто-то вздохнет свободнее, кто-то будет озлоблен, если цели не будут достигнуты, но не более того".

Реальный риск для режима Иноземцев видит в его резких репрессивных мерах, которые непонятно как скажутся на людях, которые его поддерживают, и в безудержности коррупции. "Но если власть не будет наращивать градус ненависти отдельных частей населения так, как она это сейчас делает, - заключил Иноземцев, - то, думаю, перспективы ее сохранения на протяжении ближайших 10 лет фактически неоспоримы".

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