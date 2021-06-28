 Военный суд арестовал старших офицеров ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве | Новости из Германии о России | DW | 28.06.2021

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Россия

Военный суд арестовал старших офицеров ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве

Полковнику Кравченко, подполковнику Сохину и майору Романову предъявлены обвинения в хищении около 64 млн рублей. Отправленные в СИЗО сотрудники ФСБ отрицают свою вину, утверждая, что все условия контракта выполнены.

Здание ФСБ в Москве

Здание ФСБ в Москве

Трое старших офицеров управления авиации ФСБ арестованы в Москве по обвинению в крупном мошенничестве и помещены в СИЗО. Как пишет в понедельник, 28 июня, газета "Коммерсант", 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайства следствия и назначил обвиняемым меру пресечения до 14 июля. Агентству ТАСС в суде подтвердили информацию о заключении под стражу сотрудников 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ, отметив, что мера пресечения назначена на два месяца. Ни "Коммерсант", ни ТАСС не указывают, когда было вынесено решение суда.

По сведениям газеты, следственные органы обвиняют начальника 6-го отдела полковника Юрия Кравченко, его заместителя - начальника 1-го отделения подполковника Артема Сохина и майора Сергея Романова в хищении почти 63,5 млн рублей при заключении контрактов со ставропольской фирмой "АсСтрой", занимавшейся поставками сборно-разборных складских комплексов. По версии следствия, сотрудники ФСБ лоббировали заключение новых договоров с этой компанией, вводя в заблуждение свое руководство.

Кравченко, Сохин и Романов категорически отрицают свою вину, утверждая, что все условия контракта были выполнены, а складской комплекс, деньги на который следователи считают в полном объеме украденными, построен и функционирует, пишет "Коммерсант".

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    Автор: Елена Барышева


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