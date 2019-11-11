СМИ узнали о новых уголовных делах в связи со строительством космодрома "Восточный"

Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела в связи с возможными махинациями на космодроме "Восточный" - по статьям о превышении должностных полномочий и о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 3 июня, сообщила газета "Коммерсант".

Первое было заведено в связи с тем, что, по версии следствия, топ-менеджеры "Центра эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ), превысив свои служебные полномочия, с конца июля по ноябрь 2020 года направили столичной строительной компании "Респект-СМ" порядка 600 млн рублей (67 млн евро) за невыполненные работы на объекте по производству и хранению компонентов ракетного топлива.

Предполагаемый ущерб, однако, может быть погашен, так как ЦЭНКИ представил банковскую гарантию, пишет издание.

Второе дело связано с компанией "Баваль" Космический центр "Восточный"

Второе дело связано с аффилированной с "Респект-СМ" компанией "Баваль". По фальшивым документам обе фирмы получили от Федерального казначейства 59,8 млн рублей (670 тыс. евро), которыми их должностные лица распорядились по собственному усмотрению, уверены следователи.

Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось летом 2012 года. Реализация проекта сопровождалась громкими коррупционными скандалами. С 2014 год по январь 2019 года Генпрокуратура РФ выявила 17 тысяч нарушений при возведении космодрома, было возбуждено более 140 уголовных дел. Среди выявленных нарушений - затягивание сроков строительства и многомиллиардные хищения бюджетных средств.

В январе 2020 года стало известно, что корпорация "Роскосмос" потратит на ревизию на "Восточном" 255 млн рублей (2,5 млн евро).

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