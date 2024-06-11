Южная Корея открыла предупредительный огонь на границе КНДР

Северокорейские военные ненадолго нарушили границу с южнокорейским государством. После предупредительных выстрелов они вернулись на сторону КНДР.

Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы после того, как солдаты из КНДР ненадолго пересекли границу двух Корей. Об этом сообщает утром во вторник, 11 июня, южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

Указывается, что группа северокорейских военнослужащих пересекла демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, на центральном участке границы 9 июня, около 12.30 по местному времени.

После предупреждения через громкоговоритель и предупредительных выстрелов северокорейские военные вернулись на свою сторону границы. Вслед за тем, по данным ОКНШ, "никакой необычной активности" больше не было.

Громкоговорители на границе двух Корей как средство борьбы с пропагандой КНДР

Ранее, 9 июня, в администрации южнокорейского президента сообщили, что страна возобновляет вещание через громкоговорители, установленные на границе с Северной Кореей. Таким образом, жители приграничных районов КНДР смогут услышать новостные и другие передачи, неподконтрольные северокорейской цензуре.

Власти в Сеуле назвали это решение ответом на продолжающиеся "мусорные атаки" КНДР. С конца мая Северная Корея запустила в сторону Южной уже более 1000 воздушных шаров, к которым привязаны мешки с мусором - туалетной бумагой, пластиковыми бутылками, батарейками, деталям обуви и навозом.

Пхеньян утверждает, что запуск таких шаров - это ответ на предыдущие акции Южной Кореи, которая также на воздушных шарах посылала в КНДР листовки с призывом бороться с режимом Ким Чен Ына, а также долларовые банкноты и флэшки с запрещенными в КНДР южнокорейскими фильмами и поп-музыкой.