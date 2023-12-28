Военная помощь США Украине за год составила 24 млрд долларов

США предоставили Украине в этом году 34 пакета военной помощи на сумму 24 миллиарда долларов, сообщил президент Украины. Новый пакет Минобороны - 54-й с августа 2021 года.

США за 2023 год предоставили Украине 34 пакета военной помощи на общую сумму более 24 млрд долларов (21,6 млрд евро), сообщил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 декабря. "Patriot, Abrams, бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование", - перечислил президент.

Зеленский поблагодарил "президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ" за новый пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов (225 млн евро), объявленный накануне.

Украина ожидает истребители F-16

Зеленский отметил также важность "исторического решения" о предоставлении Украине истребителей F-16. "Мы всегда будем благодарны за всю эту поддержку", - написал он, подчеркнув, что Украина защищает "свободу и безопасность не только в Украине и Европе, но и в Соединенных Штатах" и должна "как можно сильнее и решительнее противодействовать российской агрессии".

"Лидерство США в коалиции из более 50 стран, которые предоставляют Украине военную помощь, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии не только в Украине, но и во всем мире", - резюмировал президент Украины.

Пентагон конкретизировал состав нового пакета военной помощи

Накануне на сайте американского Минобороны был опубликован полный список нового пакета военной помощи "в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны" - пятьдесят четвертый транш, предоставленный администрацией Байдена из запасов министерства обороны США для Украины с августа 2021 года. Как сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, это последний пакет помощи Вашингтона Киеву в 2023 году.

В этот "крайне необходимый пакет" стоимостью 250 миллионов долларов, вошли боеприпасы для зенитной ракетной системы NASAMS, зенитные ракеты Stinger, ракеты TOW с оптическим наведением, противотанковые системы Javelin, два типа артиллерийских снарядов, 15 миллионов патронов для стрелкового оружия, средства разминирования и другие важные для противодействия российской агрессии оборудование и боеприпасы.

"Эти возможности поддержат самые насущные потребности Украины, чтобы позволить ее силам защищать свой суверенитет и независимость", - говорится в сообщении.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств. Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине лишь в январе 2024 года.

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