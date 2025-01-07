Во Франции подтвердили дезертирство ряда украинских военных

Один из чиновников французской армии сообщил агентству AFP, что среди проходящих обучение на территории Франции украинских военных несколько десятков дезертировали, но это явление не было массовым.

На фоне возбуждения уголовного дела о массовом дезертирстве в сформированной при помощи Франции бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Анна Киевская" официальный представитель французской армии заявил, что случаи дезертирства украинских солдат во время обучения во Франции измеряется "несколькими десятками". "Было несколько случаев дезертирства, но они очень малы, учитывая количество людей, проходящих подготовку", - сообщил армейский чиновник агентству AFP в понедельник, 6 января.

Дезертирство не является уголовным преступлением во Франции. "Если кто-то дезертирует, французский прокурор не имеет права арестовать этого человека. Право, предоставленное украинским властям на французской земле, - это всего лишь дисциплинарное право", - добавил представитель французской армии, уточнив также, что проходящие подготовку украинские солдаты "находились во французских казармах, они имели право выйти".

По данным AFP, Франция обучила на своей территории 2300 солдат из бригады "Анна Киевская". Еще 2200 солдат той же бригады прошли подготовку в Украине. Нынешний командующий сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый в тот же день рассказал ряду СМИ о "проблемах" с этим армейским подразделением. По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, президент страны Владимир Зеленский во время недавней Ставки верховного главнокомандующего взял ситуацию с бригадой "Анна Киевская", которая сейчас воюет на Покровском направлении, под личный контроль.

В Украине возбудили дело о дезертирстве из бригады ВСУ

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий и дезертирстве в 155-й механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская", сообщило 2 января агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Татьяну Сапьян.

Бойцы 155-й механизированной бригады ВСУ в октябре и ноябре 2024 года обучались во Франции - президент страны Эмманюэль Макрон анонсировал это обучение в июне того же года во время торжеств по случаю 80-летия высадки западных союзников в Нормандии. Соединение вооружили немецкими танками Leopard 2 и французскими самоходными артиллерийскими установками Caesar. Как написал журнал Forbes, бригада должна была насчитывать 5800 человек, но начала распадаться еще до прибытия на фронт.

СМИ: В бригаде царит "организационный хаос"

31 декабря главный редактор украинского онлайн-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал в Facebook, что еще до вступления бригады в ее первый бой на Покровском направлении ее самовольно покинули 1700 военнослужащих. Когда же соединение начало воевать, то с первых дней несло большие потери, утверждает журналист.

Процесс формирования и обеспечения 155-й механизированной бригады Бутусов назвал "сплошным организационным хаосом". В частности, по его словам, у бойцов соединения не было дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отвечая на вопрос журналистов о заявлениях Бутусова, Михаил Драпатый сказал: "Я не буду его опровергать".

Создание бригады "Анна Киевская" было частью программы формирования 14 новых бригад ВСУ, для которых Украина должна была найти личный состав, а международные партнеры Киева - поставить вооружение.