Зеленский вновь сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский произвел два новых назначения в руководстве украинской армии: новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал Михаил Драпатый, а заместителем главнокомандующего ВСУ назначен Олег Апостол. О принятых "вместе с главкомом" (Александром Сырским. - Ред.) кадровых решениях Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 29 ноября, по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол - опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", - говорится в сообщении украинского президента.

Зеленский пояснил также, что внутренние изменения необходимы "для полного достижения целей нашего государства", а главная задача Украины - "ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в ВСУ".

Прежний командующий Сухопутных войск был назначен в феврале

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, которого сменил на посту Михаил Драпатый, был назначен командующим Сухопутными войсками 11 февраля. За день до того правительство Украины освободило Павлюка с должности первого замминистра обороны страны, которую он занимал с февраля 2023 года, в связи с "переходом на другую работу". С мая 2022 года Павлюк был заместителем тогдашнего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Перестановки в военном руководстве Украины начались 8 февраля, когда Зеленский официально объявил об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначении на его должность бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Президент также сменил начальника Генштаба ВСУ и обновил состав Ставки главнокомандующего и СНБО Украины. В обоих органах Залужного заменили на Сырского.

Кто такой Драпатый

Уроженец Хмельницкой области 42-летний Михаил Драпатый - бывший командир 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, которая в мае 2014 года вошла в Мариуполь для усиления подразделений, отражавших штурм финансируемых РФ сепаратистов. В апреле 2019 года Драпатому было досрочно присвоено звание полковника. До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году. Заместителем начальника Генштаба ВСУ по подготовке был назначен в феврале 2024 года.

13 мая Михаил Драпатый был назначен командующим оперативно-тактической группировкой войск Сухопутных войск ВСУ "Харьков", заняв место назначенного всего за месяц до этого Юрия Галушкина. Как отмечалось тогда военным руководством Украины, эта смена произошла по причине начавшегося активного наступления российских войск в Харьковской области. Уточнялось также, что после того назначения Драпатый продолжит исполнять свои обязанности и в Генштабе ВСУ.