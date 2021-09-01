ВМО: за полвека число стихийных бедствий выросло в пять раз

За последние 50 лет число стихийных бедствий по всему миру увеличилось в пять раз. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО). Выдержки из него приводит в среду, 1 сентября, пресс-служба ООН.

Отчет представляет собой своего рода атлас показателей смертности и экономических потерь в результате экстремальных метеорологических, климатических и гидрологических явлений в период с 1970 по 2019 годы. За это время в мире произошло более 11 тысяч подобных стихийных бедствий. В результате погибли свыше 2 млн человек и был нанесен ущерб в 3,64 трлн долларов (3,07 трлн евро).

"Во многих частях мира в результате изменения климата растет число регистрируемых экстремальных метеорологических, климатических и гидрологических явлений, и их частота и масштабы будут только увеличиваться", - прокомментировал исследование генсек ВМО Петтери Таалас.

Каждый день в среднем происходило одно стихийное бедствие

В последние 50 лет в среднем каждый день происходило одно стихийное бедствие, связанное с подобными природными явлениями. Эти катастрофы приводили к гибели примерно 115 человек в день и ежедневному ущербу в размере 202 млн долларов (170 млн евро).

Почти треть (31%) всех зарегистрированных в глобальном масштабе стихийных бедствий пришлась на Азию. В Европе с 1970 по 2019 годы было зарегистрировано 1672 стихийных бедствия, в результате которых погибли 159 438 человек. Экономический ущерб эксперты оценили в 476,5 млрд долларов (402,3 млрд евро).

Системы заблаговременного предупреждения усовершенствуются

В то же время совершенствование систем заблаговременного предупреждения привело к значительному снижению уровня смертности в целом по миру, констатировал глава ВМО Таалас. "Мы теперь лучше, чем когда-либо прежде, умеем спасать жизни", - отметил он.

На сегодняшний день пробелы в работе систем метеорологических и гидрологических наблюдений остаются преимущественно лишь в Африке, в некоторых частях Латинской Америки и в островных государствах Тихого океана и Карибского бассейна.

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