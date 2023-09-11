Марокко приняло помощь после землетрясения от четырех стран

Власти Марокко приняли помощь только от четырех стран - Испании. Катара, Великобритании и ОАЭ. По последним данным, в североафриканском королевстве от землетрясения погибли свыше 2100 человек.

После мощного землетрясения власти Марокко сообщили о готовности принять помощь от четырех "дружественных стран" - Испании, Катара, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов, заявили в МВД страны в ночь на понедельник, 11 сентября.

Представители спасательных служб упомянутых государств уже связались с коллегами из североафриканского королевства, пишет агентство dpa. Ранее помощь пострадавшей от землетрясения стране предложили многие государства, включая США и Германию, а также весь Евросоюз.

Трехдневный траур

По последним данным, от землетрясения в Марокко погибли не менее 2122 человек, еще по меньшей мере 2421 человек получил ранения. Накануне в связи с трагедией королевский двор Марокко объявил в стране трехдневный траур.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в ночь на 9 сентября. Эпицентр находился в горном регионе Марракеш - Сафи, в 70 километрах на юго-запад от Марракеша, указал Национальный геофизический институт Марокко. По данным Геологической службы США, очаг был расположен на глубине 18,5 километра. Это сильнейшее землетрясение в Марокко за более чем 60 лет, отмечает dpa.

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