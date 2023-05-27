Власти: Сбиты не менее 20 атаковавших Киев беспилотников

На 459-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 28 мая (время московское).

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В районе Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ночью были обнаружены несколько неустановленных беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся приблизиться к объекту, сообщил оперативный штаб региона. По данным властей, все беспилотники нейтрализованы, инфраструктура НПЗ не повреждена, никто не пострадал. В начале мая на Ильском НПЗ несколько раз вспыхивали пожары.

ISW - о перегруппировке сил РФ в Бахмуте

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Разрушения в Бахмуте Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

Наемники частной военной компании "Вагнер", судя по всему, отходят из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, при этом российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). В то же время российское военное командование может перебрасывать силы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР) для разгрузки "Группы Вагнера" в Бахмуте, а также усиливать фланги этого города регулярными формированиями, указывают аналитики. Однако переброска сил "ДНР" в Бахмут с помощью российских подразделений может снизить темпы наступательных операций РФ на линии Авдеевка-Донецк, подчеркивают эксперты ISW.

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Власти Киева уточнили данные о последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов. К этому моменту в Печерском районе произошел пожар на крыше девятиэтажного дома, в Соломенском районе обломком дрона повреждено семиэтажное здание, в Голосеевском районе спасатели тушат пожар на предприятии, передал мэр Виталий Кличко. По данным городской военной администрации, предварительная информация по падению фрагментов беспилотника на территории АЗС в Голосеевском районе не подтвердилась.

Власти столицы Украины: Сбиты не менее 20 атаковавших город беспилотников

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Группы беспилотников летят в сторону Киева со стороны Вышгородского района и с юга области, рассказал мэр столицы Виталий Кличко. В то же время в первые часы ночи были сбиты не менее 20 дронов, попытавшихся атаковать Киев, добавил он.

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В Голосеевском районе Киева один человек погиб, трое пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территорию автозаправочной станции. Такие данные привела военная городская администрация. Между тем градоначальник Виталий Кличко уточняет, что трагедия произошла в Соломенском районе.

Мэр Киева Виталий Кличко: В области работает система ПВО

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В Киевской области работает система противовоздушной обороны, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, в самой столице прозвучали взрывы "со стороны Житомирского направления", на место направились сотрудники экстренных служб. В то же время городская военная администрация указала, что в Печерском районе в результате попадания обломков загорелась крыша одного из домов, не уточнив, о каких обломках идет речь. Власти уточняют информацию о пострадавших и призвали жителей находиться в укрытиях.

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За минувшие сутки российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 88 взрывов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Украина готовит новые санкции в отношении России

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Украина готовит новые санкции в отношении России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении к согражданам. "Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди новые санкционные пакеты - еще более масштабные", - отметил глава государства. Украинские штрафные меры "либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира", добавил Зеленский. Киев 27 мая ввел ограничительные меры в отношении 51 физического лица и 220 организаций, связанных с РФ и Беларусью.

Хроника событий 27 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 мая 00.00 - 13.59 >>>

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