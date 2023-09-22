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"Власти" Карабаха: Степанакерт окружен войсками Азербайджана

Павел Мыльников
22 сентября 2023 г.

Азербайджанские военные находятся на окраинах столицы непризнанной НКР, его жители опасаются ввода войск, заявили представители "властей" Карабаха.

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Степанакерт - столица Нагорного Карабаха под артиллерийским обстрелом, 19 сентября 2023 года
Степанакерт (19 сентября 2023 года)Фото: Marut Vanyan/UGC/AFP

Армия Азербайджана окружила Степанакерт, утверждает проармянское руководство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР). "Азербайджанские войска находятся повсюду вокруг города, они находятся на окраинах, и люди боятся, что азербайджанские солдаты могут войти в город в любой момент", - заявила представительница "властей" НКР Армине Айрапетян агентству AFP в пятницу, 22 сентября. По ее словам, горожане вынуждены скрываться в подвалах, в городе отсутствует электричество, газ, продовольствие, топливо, а также интернет и телефонная связь.

В свою очередь помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал о встрече с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК). В Баку заверили гуманитарную организацию в том, что будут созданы все условия для доставки медикаментов, продуктов питания и других товаров из Лачина и Агдама в Нагорный Карабах усилиями МККК. Кроме того, азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненным армянским военнослужащим напрямую или помочь им через МККК, подчеркнул Гаджиев.

Между тем в НКР заявили о переговорах с азербайджанской стороной о выводе "армии обороны Нагорного Карабаха" из региона. Консультации идут под патронатом российских миротворцев, отмечает AFP.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной республики, в том числе ее столицу - Степанакерт. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе.

На следующий день стороны договорились о прекращении огня. В рамках соглашения армянские военные будут выведены из зоны развертывания миротворческого контингента России, формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" будут расформированы и полностью разоружены, а тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении целей Баку в регионе.

По данным армянской стороны, в ходе обстрелов не менее 200 человек погибли, еще 400 получили ранения. Кроме того, погибли несколько российских миротворцев.

Протесты против премьера Армении

Обострение в регионе привело к протестам против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и требованию его отставки. Очередной митинг в Ереване запланирован на вечер 22 сентября. Кроме того, акции проходили у посольства РФ в Армении.

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