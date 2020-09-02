Власти Хорватии подтвердили нелегальную депортацию беженцев

После сообщений СМИ и первых расследований о нелегальной принудительной высылке из Хорватии соискателей убежища власти в Загребе признали существование подобной практики на границах страны. В пятницу, 8 октября, начальник хорватской полиции Никола Милина сообщил журналистам в Загребе, что на распространенных в интернете видеозаписях с нелегальной депортацией запечатлены сотрудники полицейского спецназа.

Три служащих идентифицированы и отстранены от выполнения служебных обязанностей. "В наших интересах полностью расследовать данный инцидент", - заявил Милина.

Международное журналистское расследование о нелегальных депортациях

Ранее было опубликовано журналистское расследование немецкого еженедельника Der Spiegel, общественно-правового телевидения Германии ARD и ряда другие европейских СМИ. По данным журналистов, хорватские и греческие силы спецназа на границах своих стран противозаконно возвращают нелегальных мигрантов в соседние государства и препятствуют их въезду. На полученных СМИ видеозаписях люди в масках на границе с помощью дубинок вытесняют пытающихся пересечь границу беженцев.

7 октября глава правительства Хорватии Андрей Пленкович распорядился начать расследования после соответствующего требования со стороны Европейского Союза.

Греция отвергает обвинения

В свою очередь власти Греции категорически отвергают обвинения. "Любая претензия" будет изучена греческим правосудием, заявил 8 октября министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис на встрече глав МВД стран ЕС в Люксембурге.

Хорватия и Греция расположены на так называемом "балканском маршруте", по которому следуют спасающиеся от военных конфликтов и бедности мигранты с Ближнего Востока, Азии и Африки. В Хорватию они чаще всего пытаются въехать из Боснии и Герцеговины, а в Грецию попадают морским путем либо со стороны Турции.

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