Конституционный суд Сербии подтвердил противозаконность депортаций беженцев

Власти Сербии в нарушение норм международного законодательства высылают из страны соискателей убежища. Об этом говорится в решении Конституционного суда в Белграде, которое в пятницу, 22 января, оказалось в распоряжении DW.

В конкретном случае речь шла о 25 прибывших в Сербию в феврале 2017 года гражданах Афганистана, в том числе семи малолетних детях. Они пересекли границу страны с территории Болгарии и попытались с помощью двух сербских водителей выехать из пограничного региона, но были остановлены полицией. На следующий день суд выдал афганцам документы для подачи прошения об убежище, однако после этого полицейские вывезли их вновь на территорию Болгарии и забрали выданные судом документы.

В результате 17 мигрантов связались с сербским адвокатом Николой Ковашевичем и выиграли дело в Конституционном суде. Теперь сербское государство должно будет заплатить им компенсации в размере 1000 евро на человека. Большинство из них в настоящее время проживают в Германии.

Адвокат заявил о предупреждении исполнительным властям

"Решение Конституционного суда крайне важно, поскольку из всех нарушений прав человека труднее всего доказать нелегальные депортации. К сожалению, ни для кого не секрет, что такие противозаконные выдворения продолжают происходить, и никто до сих пор не был привлечен к ответственности", - заявил DW адвокат Никола Ковашевич. По его словам, задачей суда не являлось установить виновных полицейских или пограничников, однако данное решение можно рассматривать как "предупреждение министерствам внутренних дел и обороны".

По данным белградского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, только в ноябре 2016 года из Сербии было противозаконно депортировано около тысячи человек. Правозащитники уже долгое время заявляют об аналогичных выдворениях беженцев из Хорватии и Болгарии, но в этих странах до сих пор отсутствуют соответствующие судебные решения о противозаконности таких действий.

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