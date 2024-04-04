В Харькове при повторном ударе дронов погибли спасатели

Россия нанесла повторный удар по Харькову во время работы спасателей в районе первой атаки. При этом погибли трое сотрудников ГСЧС, приехавших ликвидировать последствия обстрела.

В результате российских ударов по Харькову в ночь на четверг, 4 апреля, погибли четверо мирных жителей. Это следует из сообщений в Telegram мэра города Игоря Терехова и главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Имеем четырех погибших на месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе Харькова. Там же пятеро раненых", - написал Терехов. В другом районе города, где удар пришелся по частному сектору, по предварительным данным, погиб один человек.

Мэр добавил, что в некоторых районах Харькова возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.

Повторный удар и гибель спасателей

Представители харьковских властей указывают, что Россия нанесла повторный удар по городу во время работы сотрудников чрезвычайных служб в районе первой атаки. По данным Терехова, при этом погибли трое спасателей, приехавших ликвидировать последствия обстрела жилых домов. Также во время повторной атаки один сотрудник ГСЧС был ранен, пострадала техника.

Четвертая погибшая, судя по сообщениям Олега Синегубова, - гражданская женщина. Глава ОВА уведомил, что после российских атак три человека были госпитализированы в медучреждения, а один из раненых находится в тяжелом состоянии.

1 апреля Игорь Терехов рассказал украинскому онлайн-изданию Liga.net, что к тому моменту Россия уничтожила почти всю энергетическую инфраструктуру Харькова.

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